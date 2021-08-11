نشرة تحقيقات| نصائح قبل نتائج الثانوية العامة.. مصير الجيش الليبي

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الثلاثاء 10 أغسطس..

حرائق خارج السيطرة في عديد من غابات دول العالم، جعلت الخوف والرعب ملاحق بهم في كل الأوقات، وفقدت أرواح العديد من البشر وجعلت الحزن دائم في قلوبهم، وبات التعب والتشرد مسيطر حتى رحلتهم من أماكنهم، ولكن السؤال يطرح نفسه ماذا ينتظرنا بعد؟

وكانت آخر الدول التي مازالت تعاني من الحرائق وفقدت العديد من مواطنيها «الجزائر».

أيام قليلة تفصلنا عن نتائج الثانوية العامة، وأصبحت البيوت المصرية في حالة انتظار وقلق شديدين، ولكن دعونا نتوقف عن التوتر وننتظر الغد في تفاؤل ورضا، عالمين أن النجاح الحقيقي في الوصول لشيء لا تريده وتثبت نجاحك فيه بكل جدارة.

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، منذ أمس الثلاثاء، على أن تنتهي زيارته اليوم الأربعاء للقاء بعض المسؤولين المصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر أن الزيارة جزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر القادم، موضحة أنه على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب.

احتفل سكان إقليم دارفور بغرب السودان بتنصيب مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، الموقعة على اتفاق السلام في أكتوبر الماضي، حاكما للإقليم الذي تبلغ مساحته 493 ألف كيلومتر مربع ويغطي نحو 6 ملايين نسمة يعيش حاليا أكثر من نصفهم في مخيمات للنازحين في ظل ظروف أمنية وإنسانية بالغة التعقيد، بعد حرب استمرت أكثر من 17 عاما.