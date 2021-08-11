الأرصاد الجزائرية تصدر تنبيهًا باللون الأحمر لسكان هذه الولايات

رغم موجة الحرائق..

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرا شديد اللهجة لسكان 6 ولايات ساحلية، من موجة حر قياسية قد تصل إلى 48 درجة.

وبين التنبيه الذي جاء باللون الأحمر ومن المستوى الثالث، أن موجة الحر ستضرب المناطق الساحلية الشرقية، حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل.

وأشارت الأرصاد الجزائرية الي ان الولايات الست المعنية هي: الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، وتيزي وزو.



ومن الممكن أن يساهم ارتفاع درجات الحرارة وأحوال الطقس التي تشهدها بعض ولايات الجزائر في زيادة نسبة الحرائق المنتشرة حاليا في غابات البلاد، حيث أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء الثلاثاء،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، من بينها ولاية تيزي وزو، التي شملها التنبيه الذي جاء باللون الأحمر.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، خصوصا منطقة القبائل، حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، هم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو.