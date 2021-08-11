عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم موجة الحرائق..

الأرصاد الجزائرية تصدر تنبيهًا باللون الأحمر لسكان هذه الولايات

ارصاد الجزائر
ارصاد الجزائر

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية تحذيرا شديد اللهجة لسكان 6 ولايات ساحلية، من موجة حر قياسية قد تصل إلى 48 درجة.

وبين التنبيه الذي جاء باللون الأحمر ومن المستوى الثالث، أن موجة الحر ستضرب المناطق الساحلية الشرقية، حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل.

وأشارت الأرصاد الجزائرية الي ان الولايات الست المعنية هي: الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، وتيزي وزو.

txt

حرائق الجزائر.. وفاة كارثية ام تحتضن ابنتيها والنار تأكلهن

txt

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟


ومن الممكن أن يساهم ارتفاع درجات الحرارة وأحوال الطقس التي تشهدها بعض ولايات الجزائر في زيادة نسبة الحرائق المنتشرة حاليا في غابات البلاد، حيث أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء الثلاثاء،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، من بينها ولاية تيزي وزو، التي شملها التنبيه الذي جاء باللون الأحمر.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، خصوصا منطقة القبائل، حيث تسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، هم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو.

الجزائر حريق الجزائر الأرصاد الجوية موجة حر تنبيه باللون الأحمر

موضوعات متعلقة

موجة حر تضرب 19 ولاية شمالية فى الجزائر تصل إلى 47 درجة مئوية

الجزائر.. ارتفاع عدد ضحايا الحرائق إلى 65 قتيلا.. والرئاسة تعلن الحداد

ترشيحاتنا

واتساب يطور ميزة عظيمة تخلصك من مشكلة مزعجة

سعر الذهب اليوم الاربعاء 11-8 2021

الداخلية تضبط شبكة لترويج عملة البيتكوين في الدقهلية

أخبار الحوادث.. كشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة.. تجديد حبس حسن راتب

بعد إحالة أحد المتهمين للمحاكمة.. عقوبة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في التسول

رسميا.. سامسونج تعلن عن سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

فرّغ فيهم البندقية|ضبط عاطل أطلق الخرطوش على معازيم حناء عرس بالقليوبية

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

تحريات الأمن تكشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة حتى الموت بالجيزة

قطعوا جثته ورموها في الزراعة.. أسرة طفل الدقهلية تروي تفاصيل اختطافه وقتله على يد بلطجية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ