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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدينة عالمية مهددة بالغرق في 2030.. لهذا السبب

فيضانات
فيضانات

أفادت تقارير صحفية، أن بعض مناطق العاصمة البريطانية لندن، التي تواجه فيضانات منتظمة ستغمرها المياه بحلول عام 2030 بسبب الطقس القاسي.

 

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ونشرت صحيفة الإندبندنت، صورة الخريطة الجديدة، لتصور ارتفاع مستوى سطح البحر في العقود القادمة، وظهر أن مساحات شاسعة من لندن معرضة لارتفاع المياه.

 

خريطة لندن تظهر ارتفاع مستوى سطح البحر

وغمرت المياه، العاصمة البريطانية لندن، أجزاء أخرى من المملكة المتحدة ، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في صدور تحذيرات من قبل مكتب الأرصاد الجوية.

 

وتأثرت خدمات النقل العام في العاصمة، بينما أظهرت بعض الصور أن السيارات تسير على طرق مغمورة في باترسي وتوتينج في جنوب غرب لندن.

 

هذا وارتفعت مستويات سطح البحر بشكل سريع بشكل متزايد منذ عام 1970 وفي المائة عام الماضية، ارتفع مستوى سطح البحر أكثر من أي قرن خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية على الأقل. كما ارتفع المتوسط ​​العالمي لمستوى سطح البحر بمعدل أربعة ملليمترات سنويا على مدار العقد الماضي.

لندن المملكة المتحدة العاصمة البريطانية مدينة عالمية الفيضانات

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