بعد انتقال ميسي لـ باريس سان جيرمان.. محمود البزاوي: «أنا جاهز أعوضه في برشلونة»

داعب الفنان محمود البزاوى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر” بعد انتقال ميسي لـ نادى باريس سان جيرمان .

ونشر محمود البزاوي، صورة له على تويتر، وعلق قائلا: “أنا جاهز أعوض ميسي في برشلونة”.

وأكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الجديد، أن اللعب للفريق الباريسي أفضل مكان لمواصلة الحلم، وأفضل مكان لمواصلة الانتصارات، مشيرًا إلى أنه سيقاتل بكل ما لديه من أجل تحقيق كل الألقاب.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبا لـ باريس سان جيرمان: “أنا سعيد جدًا بالانضمام لسان جيرمان، لدي رغبة كبيرة في البدء بجوار زملائي”.

وتابع: “أشكر الجميع على الطريقة التي عاملوني بها منذ اليوم الأول لتسيير الأمور بكل سهولة عقب نهاية الأمر مع برشلونة”.

وواصل: “لم تكن الأمور سهلة وأشكر ناصر الخليفي على المعاملة ولدي رغبة في بدء مسيرتي ومرحلة جديدة لحصد الألقاب مع النادي الطموح”.

وأكمل: “اعتقد أننا مستعدون لنقاتل وحصد الألقاب ونتمنى أن نحقق ذلك وأود أن أشكر كل الناس في باريس”.

وأضاف: “استقبال جمهور باريس كان أمور جنوني ومفاجئ وهذا ما أسعدني، الاستقبال الحار، أنا متأكد سنستمتع كثيرًا معا وسوف نكافح من أجل مشروع النادي، أشكر مرة أخرى الرئيس”.