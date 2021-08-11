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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كايرو شو تطلق البرومو الرسمي لمسرحية «ياما في الجراب يا حاوي».. فيديو

الفنان يحيى الفخرانى
الفنان يحيى الفخرانى

أطلق مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني البرومو الرسمي للعرض المقرر افتتاحه يوم 17 أغسطس الجاري على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الإسكندرية منذ سنوات طويلة ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة يوم ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب يا حاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري، بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني.

ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.
وأعلن مصدر مسئول في "كايرو شو" أنه سيتم خلال أيام إعلان موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالعرض، والذي سينعقد بمكتبة الإسكندرية، بينما فتحت المكتبة بالفعل باب الحجز منذ أيام على موقعها الإلكتروني  https://bit.ly/3lhZy1i ، وشباك التذاكر بالمكتبة.

“يا ما في الجراب يا حاوي” تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

مسرح كايرو شو ياما في الجراب ياحاوي يحي الفخراني ليلة من ألف ليلة محمد الشرنوبي كارمن سليمان

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