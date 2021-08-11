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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي أساسيا مع اتحاد جدة أمام الفيحاء في افتتاح الدوري السعودي

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أعلن فابيو كاريلو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء، في افتتاح منافسات الموسم الجديد لبطولة الدوري السعودي.

 

وتواجد محترفنا المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للنمور، والذي ضم كلًا من:

 

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

 

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - عمر هوساوي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

 

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - برونو هنريكي

 

خط الهجوم: فهد المولد - جاري رودريجيز - رومارينيو

 

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق الفيحاء.

 

وشارك حجازي مع منتخبنا الوطني لكرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.

الدوري السعودي أحمد حجازي اتحاد جدة السعودي بطولة الدوري اتحاد جدة

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