بسبب 1.5 مليون دينار| رفع الحصانة عن قاضية تونسية وإيقافها عن العمل

أصدر مجلس القضاء العدلي في تونس يوم الأربعاء، قرارا برفع الحصانة عن القاضية التي ضبطت وبحوزتها عملة أجنبية وتونسية وإيقافها عن العمل.

وأفاد المجلس في بيان له قائلا : "في إطار متابعة مجلس القضاء العدلي لملف القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الموافق لـ11 أغسطس، أولا رفع الحصانة عن القاضية المعنية، وثانيا إيقافها عن العمل".



وتمكنت دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير امس الثلاثاء في الطريق السريعة الرابطة بين مدينتي الجم وصفاقس من ضبط سيارة ذات ترقيم تونسي تقودها قاضية حيث تم العثور بداخلها على كيس يحتوي على مبالغ من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5 مليون دينار.

وأفادت الديوانة التونسية في بيان بأن فرقة الحرس الديواني بالمنستير ضبطت شبكة تهريب للعملة الأجنبية وحجزت ما قيمته 1.5 مليون دينار.

وأضافت أنه تم استنطاق المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير والتي صرحت بأنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.



إلى ذلك، أوضحت روضة بريمة الناطقة الرسمية باسم محاكم المنستير والمهدية، في تصريح لإذاعة "موزاييك" سبب الإبقاء على القاضية في حالة سراح بعد تحجير السفر عليها.