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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

أحمد عز وزينه
أحمد عز وزينه

أحمد عز وزينة .. ومرور أكثر من 6 سنوات على القضية الأشهر في الوسط الفني التي بدأت تفاصيلها خارج البلاد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بالعديد من التحقيقات والمحاضر والدعاوى الجنائية، ومرورًا بالمشاجرة الشهيرة داخل البلاد في الساحل الشمالي، وأخيرًا ويبدو أنها ليست نهاية برفض المحكمة طلب عز بنقل أطفاله من مدرسة لأخرى.

رفض المحكمة طلب الفنان أحمد عز بنقل أطفاله التوأم من مدرسة لأخرى .

التاسعة مساء يوم السابع من فبراير، بداية خلاف أحمد عز وزينة  وداخل قسم شرطة مدينة نصر أول، بدأت الواقعة بحضور وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ زينة الى ديوان القسم وامام رئيس التحريات أقرت بأنها تحمل كارنيه نقابة المهن التمثيلية رقم 3069، وقامت بتحرير محضرا ضم بين أوراقه «قد تزوجت من أحمد عز علي عزت، وانجبت منه على فراش الزوجية توأمًا وهما - زين الدين وعز الدين - وذلك أثناء تواجدي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، الا ان المذكور رفض قيد الطفلين بسجل المواليد وحضرت للقسم لتحرير محضر بالواقعة».

18 فبراير 2014

انطلاق سير تحقيقات القضية داخل نيابة أول مدينة نصر، حيث أمرت حينها بالاستعلام من شركات المحمول عن 4 أرقام هواتف تخص الفنان أحمد عز و زينة وصديقه وشقيقتها نسرين، كما استلمت النيابة حينها شهادة تحركات للفنانة زينة فى الفترة من 1 يناير 2012 إلى 7 فبراير 2014 من مصلحة الجوازات والهجرة.

استدعت النيابة العامة الفنانة زينة للاستماع إلى أقوالها، والتى أشارت فيها إلى زواج عرفي تم بينها وبين الفنان أحمد عز بتاريخ 15 يونيو من عام 2012، وكان الاتفاق على إعلان الزيجة في بدايات 2013، وأن الحمل حدث في مارس 2013، وأمرت حينها النيابة باستدعاء شقيقتها نسرين رضا لاستجوابها.

استمعت النيابة لأقوال نسرين رضا شقيقة الفنانة زينة، وقالت حينها ان شقيقتها زينة تزوجت احمد عز عرفي في يونيو 2012، وفي مارس 2013 كلمتني وقالتلي إنها حامل وأشارت المذكورة ان شقيقتها زينة اخبرتها بعدها بأن احمد عز طلب احضر اليها طبيبة لإقناعها بإجراء عملية اجهاض في احد مستشفيات المعادي، وبعدها تركت لها المنزل، مشرة الى «كان فيه اتفاق بينى وبين أحمد عز بالسفر لأمريكا لحضور الولادة وتحويل الزواج من عرفي إلى رسمي قبل الولادة.

ولمتابعة المزيد حول خلافات أحمد عز وزينة.. تابع الفيديو جراف التالي:

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