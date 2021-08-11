استشاري جراحة: كورونا يزداد قوة وشراسة مع كل تحور جديد ..فيديو

قال الدكتور أحمد المشتت استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي، إنه بعد مرور أكثر من سنة ونصف على إنتشار فيروس كورونا، فإن السمة الأساسية للفيروس تتمثل في تحوره بشكل مستمر.

وأضاف أحمد المشتت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الإجراءات الاحترازية التي تتضمن إرتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات التي تعد هامة ولها فعالية جيدة لمواجهة المرض.

وتابع أحمد المشتت، أن فيروس كورونا يتحور دائما، مؤكدا أن كورونا يزداد قوة وشراسة مع كل تحور جديد.

وأشار أحمد المشتت إلى أن، “فيروس ماربورج” هو فيروس حديث العهد، مؤكدا أنه خلال الأسابيع القادمة سنعرف تفاصيل هذا المرض.

وأكد استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي، أنه من الممكن ظهور سلالات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.

7.7 مليار دولار لمواجهة تفشي متحور "دلتا"



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن احتياجها إلى 7.7 مليار دولار لمواجهة تفشي متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم.



من ناحية أخرى، أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية بأن أسوأ موجة من موجات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشهدها الصين حاليا، والمدفوعة بمتغير دلتا شديد العدوى، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة "ووهان" قبل أكثر من عام زادت المخاوف بشأن جدوى اللقاحات المطورة محليًا وسط ندرة البيانات التي صدرت حول الآن بشأن فعاليتها.