عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة: كورونا يزداد قوة وشراسة مع كل تحور جديد ..فيديو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد المشتت استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي، إنه بعد مرور أكثر من سنة ونصف على إنتشار فيروس كورونا، فإن السمة الأساسية للفيروس تتمثل في تحوره بشكل مستمر.

 

وأضاف أحمد المشتت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الإجراءات الاحترازية التي تتضمن إرتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والحصول على اللقاحات التي تعد هامة ولها فعالية جيدة لمواجهة المرض.

 

وتابع أحمد المشتت، أن فيروس كورونا يتحور دائما، مؤكدا أن كورونا يزداد قوة وشراسة مع كل تحور جديد.

 

وأشار أحمد المشتت إلى أن، “فيروس ماربورج” هو فيروس حديث العهد، مؤكدا أنه خلال الأسابيع القادمة سنعرف تفاصيل هذا المرض.

 

وأكد استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي،  أنه من الممكن ظهور سلالات أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة.

 

7.7 مليار دولار لمواجهة تفشي متحور "دلتا"


يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن احتياجها إلى 7.7 مليار دولار لمواجهة تفشي متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم.


من ناحية أخرى، أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية بأن أسوأ موجة من موجات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشهدها الصين حاليا، والمدفوعة بمتغير دلتا شديد العدوى، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة "ووهان" قبل أكثر من عام زادت المخاوف بشأن جدوى اللقاحات المطورة محليًا وسط ندرة البيانات التي صدرت حول الآن بشأن فعاليتها.

 

أحمد المشتت فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية التباعد الاجتماعي فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

مليشيا الحوثي تفصل 900 ضابط لتأييدهم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن

ارتفاع وانخفاض.. تعرف على أسعار مواد البناء في مصر اليوم

تشكيل فياريال لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام فياريال في كأس السوبر الأوروبي

الرئيس التونسي: أتحمل مسئولية كبيرة أمام الله والشعب .. فيديو

حافلة الأهلي تصل إلى استاد الإسكندرية استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

مفاجأة موسيماني في المحاضرة الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

الصحة العالمية تختبر 3 أدوية لعلاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

فيديو جراف.. البنجر .. يقي من السرطان ويخفض ضغط الدم

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ