إيداع المتهم بقتل شخص لسرقة هاتفه بطوخ بمستشفى الصحة النفسية

قررت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق نظر القضية رقم 27931 لسنة 2020 جنايات طوخ والمقيدة برقم 2431 لسنة 2020 كلى شمال بنها، بإيداع المتهم وقبل الفصل بالدعوى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 45 يوما لبيان ما إذا كان يعاني من ثمة أمراض عقلية ونفسية من عدمه، وقت ارتكابه جريمة قتل المجني عليه بطوخ.



وأوضحت المحكمة أنه في الحالة الأولى ما إذا كان المتهم يعاني ثمة أمراض عقلية ونفسية فيجب أن يتضمن التقرير تأثير ذلك على إدراك المتهم ومدي مسؤوليته الجنائية عن كريمة القتل المسندة إليه بأمر الإحالة وفي الحالة الثانية حال سلامة قواة العقلية بيان ذلك وعمل تقرير مفصل وحددت المحكمة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر لنظر الدعوى مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "طلعت إ ط" وشهرته "بوجي" عاطل قتل عمدا المجني عليه "إبراهيم أ ش" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله حال مقاومته وعدم الانصياع لمطالبه واعد لذلك أداة الجريمة سلاح أبيض "سكين" وترقص له بالقرب من منزل المجني عليه وما أن سنحت له الفرصة حتى دلف إليه مشهورا السلاح الأبيض في وجهه مهددا إياه علي تسليمه متعلقاته عبارة عن مبلغ مالي وهاتفه المحمول.



كما تبين أن المجني عليه لم يرضخ لطلبات المتهم فسدد له علي الفور طعنة نافذه بالصدر فسقط علي الأرض غارقا في دماؤه إلا أن المتهم لم يتوقف عند هذا بل سدد له عدة طعنات بالظهر لتفارق المجني عليه روحه علي الفور ويخرج صريعا علي الأرض ويفر المتهم هاربا من موقع الجريمة.