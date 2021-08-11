بعد غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة.. عبد الله جمعة في أحدث ظهور بسيارته

نشر عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، صورة له عبر خاصية الاستورى فى حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وظهر عبد الله جمعة فى الصورة بإطلالة كاجوال من أمام سيارته الفارهة.

وكانت أخر مشاركات عبد الله جمعة مع الزمالك أمام المقاولون العرب يوم 29 إبريل الماضي لكنه خرج في الدقيقة 85 بعد معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة ليغيب منذ هذا الوقت عن التدريبات والمباريات.

وحقق الزمالك الفوز على غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدورى، بثلاثة أهداف دون رد، حيث يستعد الفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية.

يحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 64 نقطة، بالتساوى مع الأهلى صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف، حيث خاض كلا الفريقين 28 مباراة حققا خلالهما الفوز فى 19 مباراة و تعادلا فى 7 لقاءات ولكلا منهما هزيمتين فى المسابقة هذا الموسم، فيما سجل الأحمر 60 هدفًا واستقبل 22 هدفًا، بينما سجل الأبيض 51 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.