عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

صدر عن "جاك اتالى " مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق "ميتران"عام 1981تصريحا يفيدأن المستقبل سيتطلب تخفيض عدد سكان العالم، واقترح البدء بثلاث فئات من الذين لاينتفع بهم المجتمع وعديمى الفائدة,وهم: كبار السن فوق65 عاما,والمرضى الضعفاء والأغبياء,ويمكن التخلص منهم بافتعال "وباء "يستهدف الكبار والضعفاء يصابون به ،وسيصدق الأغبياء ذلك، ويسعون الى العلاج؟

وفى عام 2020 ظهر وباء كورونا وآثاره السلبية على كافة المناحى, وتفشى في انحاء العالم منذ عام ونصف ولم يعرف له سببا او علاجا حتى الان!وشكك بعض الأطباء وغيرهم من القانونيين والمحامين في هذا الأمر لعدة أسباب منها ان المسحة الطبية لتشخيص ا لاصابة ، فقد تأكد من عدم جديتها او مراعاتها للقواعد العلمية السليمة وتؤدى الى نتائج غير دقيقة او مضللة ,وقام البعض برفع الدعاوى في عدة دول غربية ضد الحكومات لعدم دقة الفحص والاختبار,وترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية المختلفة, مما أدى الى تدمير الاقتصاد العالمى الذى يتحكم فيه الامريكان واليهود الصهاينة0

من ناحية أخرى- كما يقول اللواء عصام إبراهيم الترساوى مساعد وزير الداخلية الأسبق- توصل العلما ء والمتخصصون الى الدلائل التي تعطيهم الحق في ر فع الدعاوى الدولية في الولايات المتحدة على كل من:

• اولا:منظمة الصحة العالمية والتي أجازت اللقاحات,وإعطاء اجازة الطوارئ دون مراعاة القواعد العلمية،واتسم اداؤها بعدم المهنية وتضارب آراء والعدول عن بعضها خاصة مديرها غير المتخصص في ولاية المنظمة التاسعة من2017-2021،وأداء المنظمة بصفة عامة واستمرار تقاعسها من فترات سابقة خاصة ماتعلق بموضوع المخدرات وشرعنة بعضها ورفض ادراج مواد أخرى، وكانت محل نقد الدول بالاجتماع47 للجنة الصحة في مايو2021 والتي اعادت تنظيمها وطرق تمويلها وتقويم الاداءو اصلاحها ،وطالبت بكشف منشا الفيرس رغم ان اهم معلوماته لدى الولايات المتحدة0

• ثانيا: منظمة مكافحة الامراض الأمريكيةالتي نادت باتباع أسلوب المسحة الطبية، وتم إعطاء شهادات الوفاة الخاطئة الى المصابين 0

• ثالثا: مجموعة دافوس في جنيف التي روجت لانتشار الجائحة ,وتوجيه الاتهام لهم بالقيام "بجرائم ضد الإنسانية|" وطلب التعويض لهم, ومقاومة سيطرة جماعة الشر والإجراءات التعسفية النى تطبقها0ياتى ذلك دون اتباع قواعد القانون الدولى وما جاء"باتفاقية جنيف عام1949"(م22م147)ومواد "قانون نورمبرج".

وما اثير بشان جواز سفر كورونا فى" بعض الدول واجازة بعض اللقاحات دون غيرها، ومنحه لمن تلقى لقاحات بعينها دون اخرى, مما أوجد الفرقة بين الدول، و"اقرار الموافقة "على تلقى اللقاح والذى يتضمن صك الغفران للشركات المنتجة ومصنعى اللقاح ووكلائهم ومورديهم وتابعيهم, والموافقة الحرة على التلقيح ،حيث لايجوز قانونا0

وفى مصرحدثت–مؤخرا-تحولات في المواقف والاتجاهات, وتم حصول المواطنين وغيرهم على المزيد من التطعيمات والتوسع في مراكز اللقاح، وتوجه الدولة من متلقيةالى مصنعة ومنتجة لها بالمنطقة,إضافة الى تصنيع الدواء والأمصال وبلازما الدم والأجهزة الطبية (مدينة الدواء)وذلك للحد من الفيروس" المحير" وسلالاته وفطرياته ا لمختلفة والمتحورة بمرور الوقت.

وفى الولايات المتحدة وجه الاتهام مؤخراإلى الدكتور أنتونى فاوتشى العالم الكبير لتستره على اسرار الفيروس واعطاء بيانات متضاربة عنه وإخفاء المعلومات عن منشاه قبل ان تكشف اجهزة الاسستخبارات الامريكية عن الحقائق الكاملة ومنشا الفيرس فى غضون الأيام القادمة,كطلب الرئيس الأمريكى بايدن,اصبح على كافة المتخصصين ان يعدوا الدعاوى لمؤاخذة المقصرين واتخاذ الاجراءات القانونية الدولية المطلوبة قبلهم!

إن ما قامت به منظمة الصحة العالمية ومنظمة مكافحة الأمراض الأمريكيةيقتضى اتخاذ العديد من الاجراءات المتنوعة قبلهما،والأمر يحتاج الى رأى العلماء وأهل الخبرة والقانونيين وغيرهم للإجابة على الأسئلةالغامضة ، واماطة اللثام عنها قبل اتخاذ الإجراءات المطلوبة على الصعيدين الدولى والمحلى,وتحديد المسئوليات الادارية والمدنية والجنائية، مع توجيه الخطاب الى من يهمه الأمر وخا صة النيابة العامة ولجنتى الشئون الصحية بمجلسى النواب والشيوخ ،ووزارات الصحة و العدل والداخلية ومنظمات حقوق الانسان والهيئات والنقابات الطبية المختلفة والمكاتب القانونية والمحاماة,وغيرهم من الجهات ذات الصلة،حيث توافرت الدلائل,والادلة عىلى وقوع جرائم محددة تستوجب المساءلة، والبلاغ كقاعدة عامةحق،وواجب على كل مواطن ،ومتاح للأفراد استعماله وفق أحكام محكمة النقض المتواترة.

فى السادس من أغسطس عام 1945 أسقطت القوات الأمريكية قنبلة ذرية على هيروشيما المدينة الهادئة قبل 76عاما لتحصد أرواح عشرات الالاف,وتحولها إلى أرض مقفرة,ومدينة للأشباح,واعتقد الكثيرون حينها أنها لن تصلح للعيش ولا للحياة مرة أخرى,لكن إرادة اليابانيين ورغبتهم فى الحياة,وعزيمتهم على التخلص من آثار العدوان المرير جعلتهم قادرين على هزيمة روح اليأس والاحباط لتبدأ عملية إعادة بناء المدينة فى السادس من أغسطس عام 1949,وتم إصدار قانون خاص لإعادة بناء المدينة لتتحول إلى رمز للسلام تحت شعار"لنتكاتف من أجل القضاء على أهوال الحروب وبناء سلام حقيقى".لملم اليابانيون شتاتهم,وتوحدوا خلف إعادة بناء المدينة كرمز لإعادة بناء الدولة مرة أخرى,وطغت صورة إعادة بناء هيروشيما على صورة هدمها,وتحولت إلى أيقونة للنهضة اليابانية الحديثة التى انطلقت وهى لاتعرف المستحيل حتى أصبحت القوة الاقتصادية الثالثة فى العالم.تعلت اليابان الدرس من الحروب وشرورها واختارت السلام طريقا ونهجا,وخلال أكثر من سبعين عاما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نجحت فى إعادة بناء قدراتها الذاتية,وفى الوقت الذى كان يبلغ فيه دخل الفرد فى اليابان عام 1945 نحو 1346دولارا أمريكيا مقارنة بإجمالى الناتج المحلى فإنه الآن يصل إلى نحو 39ألف دولار سنويا مقارنة بإجمالى الناتج المحلى الذى يصل إلى 4,73تريليون دولار.

• أخيرا سمحت الصين للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال بعد عقود طويلة من السيطرة على معدلات النمو السكانى مما أحدث أزمة ديموجرافية فى الصين لتصبح أكبر كابوس يؤرقها ويهدد مستقبلها,حيث أظهرت بيانات التعداد السكانى الذى أجرى مؤخرابأن إجمالى عدد سكان الصين ارتفع بنسبة 5,8%فقط خلال العقد الماضى,مما يشير إلى معاناة البلاد من تباطؤ النمو السكانىووتأتى هذه الأزمة نتيجة القيود التى فرضتها سياسة الطفل الواحد التى تبنتها بكين منذ عام 1980وشملت فرض الغرامات المالية مرورا بتشجيع النساء على الإجهاض,مما تسبب فى الإحجام عن إنجاب المزيد من الأطفال.كمأدت هذه السياسة إلى حدوث اختلالات بين الجنسين,حيث فاق عدد الذكورعدد الإناث بمقدار 30 مليونا عام 2019,وعلى الرفم من أن هذه السياسة انتهت رسميا فىعام 2015حيث تم تخفيف القيود والسماح بطفلين لكل زوجين,إلاأنها ظلت مستمرة على أرض الواقع بشكل كبير.

• ربطت دراسة أعدتها منظمة"ريليت"الخيرية فى بريطانيابين تزايد أعداد الطالبين للخلاص من بيت الزوجية وبين الضغوط التى تتعرض لها العائلات فى موسم أجازات الأعياد ورأس السنة نتيجة للجدل المستمر بين الزوجين والخلاف حول ميزانية ولوازم ومكان قضاء العطلة أوشراء الهدايا والذهاب إلى الأقارب,وقد تكون هذه الدراسة مفيدة للأسر المصرية خلال أجازات الأعياد التى تصر الزوجة فيها على شراء الملابس والكعك والبسكويت أو التضحية بخروف,لذلك ننصح الزوجين بالصبر والتفكير فى الأشياء التى تزيد من ارتباطهم واستعادة الذكريات الجميلة أيام الخطوبة وبداية العلاقة والابتعاد عن النظر للآخرين ومحاولة تقليدهم فى قضاء العطلات فى ألماكن لاتسمح ميزانية الأسرة بتحملها خاصة وان نسبة حالات الطلاق فى مصر مرتفعة ولاينقصها الخلافات التى تراعى أن لكل عائلة ظروفها المادية وأن الأسرة يجب أن تعيش وفقا لامكانياتها ولاتدفع الزوجة زوجها للاقتراض مما يحملة ضغوطا نفسية تزيد من توتره فتنقلب فرحة العيد إلى "يوم الطلاق"!!

• صدر قانون فى فرنسا يمنع الزواج بالقوة يشترط أن يقوم موظف البلدية الذى يوثق عقود الزواج بالانفراد بكل من العريس والعروس ويسألهما بعيدا عن بعضهما هل تم الزواج بموافقتك أم رغما عنك,وإذا تبين له اعتراضهما أواحدهما لايوثق العقد ولاتعترف الدولة بهذه الزيجة!

• فى 12 أغسطس 1809نفى الزعيم الوطنى عمر مكرم إلى دمياط بقرار من محمد على باشا على الرغم من الدور الذى لعبه عمر مكرم فى وصول محمد على إلى حكم مصر فى عام 1805,وفى نفس اليوم من عام1877 اخترع توماس أيديسون الفونوجراف,وفى عام1888أصبحت بيرتا بنززوجة المخترع الألمانى كارل بنزأول إنسانة تقوم بجولة بالسيارة ذات المحرك البخارى فى التاريخ,وفى عام 1928 بدأ أول بث تليفزيونى منتظم من مدينة نيويورك وكان لمدة ساعتين 3أيام أسبوعيا, وفى عام 1949 تم توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين فى أوقات الحرب,وفى نفس اليوم عام 1953 فجر الاتحاد السوفيتى القنبلة الهيدروجينية الأولى.