حافلة الأهلي تصل إلى استاد الإسكندرية استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة الدوري الممتاز أمام النادي الإسماعيلي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة في الإجراء المتبع قبل المباريات المحلية والقارية للفريق.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبًا: هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس.‏