حافلة الأهلي تصل إلى استاد الإسكندرية استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراة الدوري الممتاز أمام النادي الإسماعيلي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء.
وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة في الإجراء المتبع قبل المباريات المحلية والقارية للفريق.
وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبًا: هم:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع مبارياته المقبلة، في الدوري الممتاز، التي تبدأ بمباراة الإسماعيلي اليوم الأربعاء 11 أغسطس، وإنبي السبت 14 أغسطس، وطلائع الجيش الثلاثاء 17 أغسطس، والمصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة أحد يومي 23 و24 أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي 26 و27 أغسطس.