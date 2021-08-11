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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف طريقة التخلص من الدهون بـ الفيزر

تقنية الفيزر
تقنية الفيزر

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الشخص الذي يعاني من السمنة الموضوعية أو درجة بسيطة من السمنة يبحث عن إجراء غير جراحى للتخلص من هذه المشكلة، لافتًا إلى أن التخلص من السمنة البسيطة والمتوسطة أمر فعال للغاية، بصورة مختلفة عن السابق.

وأضاف " السبكي "، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تقنية الشفط القديمة كانت تتم بشكل يدوي، وكانت الدهون تخرج بصورة مصاحبة بالدم، وتأخذ فترة نقاهة بصورة أكبر.

وأشار، إلى أن تقنية الفيزر الحديثة الخاصة بشفط الدهون تحدث من خلال إبر صغيرة، ويتم إذابة الدهون بدون أي عنف، وهذا يحافظ على الجلد من أي تشوهات، ولا تؤدي إلى أي كدمات عنيفة مثلما كان يحدث في السابق.

الـ جي بلازما تعالج الجلد من أي ترهلات


 قال استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تقنية الفيزر لا تؤدي إلى حدوث ترهل في الجلد مثلما كان يحدث مع تقنية الشفط القديمة، وهذا يرجع إلى أن تقنية الفيزر تؤدي إلى شد الجلد، بصورة مماثلة للإستئصال الجراحي، والمريض يحصل على نتيجة مباشرة.

وأوضح " السبكي "،أن تقنية الفيزر تستخدم بصورة معينة حتى يخرج الجسم بصورة مثالية أشبه باللوحة الفنية، مشيرًا إلى أن شفط الدهون من خلال الفيزر يحدث في جلسة واحدة، والنتيجة تكون فورية.

ولفت إلى أن تقنية الجي بلازما تكنولوجيا مختلفة تمامًا عن الفيزر، الـ جي بلازما ليس لها علاقة بالخلية الدهنية، وتعمل على شد الجلد، وعلاج أي ترهلات تحدث، خاصة بعد الولادة.

أحمد السبكي السمنة الموضوعية ست الستات جي بلازما تقنية الفيزر

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