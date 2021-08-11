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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يغادر

كهربا يغادر الملعب قبل لحظات من انطلاق مباراة الإسماعيلي

كهربا
كهربا

 غادر اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ، نجم النادي الأهلي ملعب لقاء مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري العام . 

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 ويعد خروج محمود عبدالمنعم كهربا، مفاجأة لعشاق النادي الأهلي والمدير الفني للفريق، ولا سيما في ظل الوقت الضيق قبل موعد انطلاق المباراة.

الاهلي 

ويرجع سبب خروج اللاعب  محمود عبدالمنعم “كهربا”،  بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى استبعاد اللاعب على الفور.

ووكان اللاعب محمود كهربا ضمن التشكيلة التي أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عنها  لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل

كهربا

ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي، بعد قليل، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل العودة لصدارة الترتيب في ظل الصراع الشرس مع منافسه الزمالك على اللقب.

كهربا 

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي جاء على النحو التالي :-


حراسة  المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.


البدلاء :-

علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن  - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - محمد هاني.

فيما تم استبعاد مصطفى شوبير من قائمة المباراة النهائية.

موسيماني 

تفاصيل المباراة السابقة للنادي الأهلي 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

 

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق  ياسر إبراهيم الكرة بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

 

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني من ركلة الجزاء، في الدقيقة 53 وسجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك .

 

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.

 

كهربا الأهلى موسيمانى الاسكندرية الاسماعيلي

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