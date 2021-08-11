15 دقيقة .. اختراق وحيد للأهلي وسط ضغط الإسماعيلي

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل السلبي ، فى اللقاء الذي يجمعهما علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وهدد الأهلي مرمي الاسماعيلي مبكرا ، بعد اختراق رائع من أكرم توفيق من الطرف الأيمن، ومن ثم تسديدة بالقدم اليسرى تصدى لها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح فى الدقيقة 4 .
وتعرض باهر المحمدي للإصابة بعد تدخل قوي من عمرو السولية فى الدقيقة 5 .
هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات، ومن ثم تمريرة طولية إلى محمد شريف الذي استلم الكرة لكن خروج موفق من حارس مرمى الإسماعيلي.
وتلقي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي ضربة موجعة بشأن محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ وتم استبعاد اللاعب على الفور.
وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل.
ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي، بعد قليل، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل العودة لصدارة الترتيب في ظل الصراع الشرس مع منافسه الزمالك على اللقب.
تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي جاء على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.
البدلاء :-
علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود كهربا - حمدي فتحي - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - محمد هاني.