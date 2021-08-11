نجاح كبير للقافلة التنموية والتوعوية لجامعة عين شمس في حي الوايلي

انطلقت فعاليات القافلة التنموية والتوعوية لجامعة عين شمس إلى حي الوايلي بدعم من بنك الكساء المصري والهيئة العامة لتعليم الكبار ورئاسة حي الوايلي وشاركت في فعاليات القافلة كليات : الآداب ، التمريض ، التربية النوعية و الدراسات العليا للطفولة.

وياتي ذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب ، ا.د سحر موسي عميدة كلية التمريض، ا.د هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ، ا.د اسامة السيد عميد كلية التربية النوعية وإشراف اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلى وتنظيم ا.د رشا الديدي وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنفيذ د عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، د اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة ، د. محمد قاسم مدير مركز محو الامية وتعليم الكبار بكلية الآداب .

وتعددت مجالات برنامج الخدمة المجتمعية للقافلة فقد تضمنت تقديم عدد من الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والعلمية والفنية و البيئية، حيث بدأت كلية الآداب تحت إشراف ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية والمشرفة على قسم علم النفس، ببرنامج متخصص لتنمية الفرد والمجتمع ومحو الأمية ، حيث قدمت كل من أميرة هريدي محمد باحثة دكتوراه بجامعة عين شمس وأخصائية نفسية بصندوق مكافحة المخدرات و مي عبد الجليل أخصائية نفسية بمستشفي العباسية للصحة النفسية ورشة عمل للتوعيه بمعني الإدمان ومخاطره ومحو وتعديل الأفكار المغلوطة عن الإدمان وتوضيح المعلومات الصحيحة عن تلك الأخطاء الشائعة وعرضت لأضرار الادمان وطرق اكتشاف المراهق الذي لديه استعداد الوقوع بالإدمان موضحين العلامات المبكرة، وطرق التربية الصحيحة وعلاقتها بالسواء النفسي والوقاية من الإدمان والتوعية بأنماط التربيه الخاطئة للوقاية من الوقوع في الإدمان والتوعية بأهمية الاسرة في الوقاية من الادمان وقد أسفرت الورشة عن توجه عدد من الحاضرين للتسجيل في العلاج من الإدمان .



كما قامت ا.د أماني عبد الرحيم الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي بتوزيع هدايا تذكارية قيمة على المشاركين في القافلة من أبناء الحي .



وقد تضمن البرنامج تدريب الطلاب لعدد ١٥٧ طالب وطالبة مسبقا بهدف تنمية مهاراتهم على كيفية إقناع الأميين بأهمية محو الأمية والفائدة العائدة على وطنهم وشخصهم وعائلتهم ورفع مستواهم المعيشي من خلال ورشة العمل التدريبية نظريا وتطبيقيا تحت إشراف د. محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار د. إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وهو الأول من نوعه بين جامعات مصر، كذلك تم فتح فصول جديدة بنظام التنشيطي والحر تحت إشراف وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية لتكون نواة لاستمرار فعاليات القضاء على الأمية ضمن أولويات الخدمات المتميزة المقدمة من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية والجامعة لأهالي حي الوايلي بالقاهرة.



كما قامت كلية الآداب بتوزيع هدايا عينية متنوعة مقدمة من بنك الكساء المصري على الأميين تشجيعا لهم.

وكانت هيئة تعليم الكبار بحضور د. عاشور عمري رئيس الهيئة وفرع الهيئة بالقاهرة باشراف ا. نورهان رشيد مديرة الفرع ا. زينب عبد الرحمن بالتعاون مع رئاسة حي الوايلي برئاسة اللواء محمد عقل وحضور سيادته ومتابعته مع الجمعيات الخيرية والاجتماعية والسادة أعضاء مجلس الشعب بالمنطقة قد حشدت طاقاتها للدعاية عن القافلة والاشراف على اختبارات قياس المستوى الفورية والتنشيطية للأميين المتقدمين.



أما كلية التمريض فقد قدمت حملة توعوية صحية تحت إشراف ا.د هيام طنطاوى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شملت الكشف عن الأمراض المزمنةً من ضغط وسكر بجانب اكتشاف الأمراض المزمنة وزيادة الوعى الصحى بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والحماية من فيروس كورونا وأهمية التطعيم وطرق الوقاية من الأمراض المزمنة والغذاء الصحى لمرضى السكر مع توزيع الادوية وبعض التبرعات العينية من ملابس ومستلزمات طبقا لاحتياجات المواطنين .



فيما شاركت كلية الدراسات العليا للطفولة في القافلة تحت إشراف ا.د راندا كمال عبد الرؤف وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بالتنسيق مع الاستاذ الدكتور احمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بتنفيذ الكشف على الاطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.



كما شارك مجموعة من الأطباء في توقيع الكشف الطبي المجانى على أبناء و أهالي حي الوايلي و عمل جلسات ارشاد أسري و توعية طبية عن الكشف المبكر لإعاقات الاطفال.



كما قامت د. لميس مكاوي مدرس أعصاب الأطفال و منسق القافلة بمناظرة حالات الأطفال و تحويل الحالات المتقدمة الي المركز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما اشرفت ا.م.د حسناء عثمان علي مناظرة حالات التخاطب و التأخر اللغوي و صعوبات التعلم و تحويل الحالات لعمل الاختبارات اللازمة بالمركز.

كما شاركت أيضا في القافلة د. ريم الفقي أخصائي الطب النفسي و د. عمر محمد اخصائي العلاج الطبيعي و الأستاذة شيرين عبد المحسن اخصائي علاج وظيفي بالكشف و تحويل الحالات إلي مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كل في تخصصه.



علي الجانب الآخر تم تقديم جلسات إرشاد أسري لأهالي الحي و جلسة توعوية عن تعديل سلوك الاطفال و الاكتشاف المبكر للإعاقة تحت إشراف د. امال عبدالمولي أخصائي الإرشاد الأسري و د. ولاء رجب المدرس بالكلية و أخصائي تعديل السلوك.



وساهمت كلية التربية النوعية تحت إشراف ا.د عمرو عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة بورشة عمل لطباعة المنسوجات وتصميم الحلي ضمن القافلة التنموية التوعوية الشاملة لجامعة عين شمس والتي شملت تعليم الأساليب المختلفة لطباعة التيشرتات وخاصة باسلوب الاستنسل المفرغ بالإضافة إلى تصميم الحلي بأساليب مبسطة، بهدف تنمية المهارات الفنية من خلال الطباعة علي الملابس والتصميم المبسط للحلي ، وقد شارك في التدريب ا.د ايمن رمزي حبشي استاذ طباعة المنسوجات بقسم التربيه الفنيه وبعض من اعضاء هيئة التدريس المعاونة بقسم التربيه الفنيه بالكليه وبمشاركة مجموعه من طلاب

القسم المتفوقين.



وجاءت هذه القافلة مساهمة من جامعة عين شمس في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للنهوض والارتقاء بالمجتمع وخاصة الأحياء المجاورة للجامعة بهدف خدمة الفئات التي تحتاج الدعم من خلال الاستفادة من الكفاءات العلمية بالجامعة في مختلف المجالات والتخصصات.