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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان من 3 كلمات فقط.. ترامب يثير الجدل بسبب رسالة غامضة

صدى البلد

أثار بيان مقتضب للغاية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حالة من الجدل، حيث لم يتضمن أي إشارة يفهم منها القصد من وراء هذا البيان الذي حمل "3 كلمات فقط".

 

ونشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بياناً قال فيه "المتنمرون لا يقاتلون أبداً".

 

ونقلت المتحدثة باسم ترامب، ليز هارينجتون، بيان ترامب إلى أن الرئيس السابق لم يتمكن من ذلك بسبب حظره الدائم. ففي يناير الماضي، أزال موقع تويتر ترامب من موقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعرب عن دعمه لمثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي.

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وقالت وسائل الإعلام الامريكية إن بيان ترامب ترك الكثيرون في حيرة من أمرهم بشان رسالته الغامضة.

 

قال كثير من الناس إنهم مرتبكون بشأن ما قصده ترامب. سخر آخرون ببساطة من الرئيس السابق بسبب عدم ترابط كلمات، حيث اقترح أحد المستخدمين أننا بحاجة إلى إنشاء برنامج مترجم "حزين، عجوز يهز قبضته في السماء" لنتمكن من فهم صراخه.

 

لا يزال آخرون يسخرون من ترامب بسبب إبعاده من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية حيث لم يعد أمامه إلا هذه الوسيلة.

وتكهنت ماجي هابرمان، مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، أن تصريح ترامب كان إشارة إلى أندرو كومو، الذي استقال من منصب حاكم نيويورك بعد اتهامه في تقرير للنائب العام بالتحرش الجنسي بـ 11 امرأة.

ترامب بيان دونالد ترامب ليز هارينجتون التواصل الاجتماعي

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