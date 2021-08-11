رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من وزارة الداخلية السعودية

بسبب كورونا..

أصدرت وزارة الداخلية السعودية رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكل من تجاوز التجمعات للأغراض العائلية الأعداد المحددة من جهة الاختصاص، ومخالفة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.

وبينت الوزارة السعودية في رسالة لها تناقلتها وسائل إعلام سعودية أن التجمعات المخالفة كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة تصل عقوبتها إلى الغرامة 40 ألف ريال على المسؤول والمنشأة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن حضور التجمع محل المخالفة تصل عقوبته للفرد الواحد إلى 5 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعف العقوبة وتصل إلى 100 ألف، إضافة إلى إحالة المخالف للمرة الثانية إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

وأكدت أن الدعوة للتجمع محل المخالفة عقوبتها 10 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعف وتصل إلى 100 ألف، إلى جانب إحالة المخالف للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.