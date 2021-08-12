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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تنسيق الجامعات 2021: انخفاض مؤشرات الحدود الدنيا يشمل كليات القمة.. و جامعة حلوان: 29 ألفا و546 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


نتيجة الثانوية العامة 2021|النجاح مش بالمجموع.. شاهد درجات الزعيم جمال عبد الناصر


نتيجة الثانوية العامة 2021 ، مازالت هي حديث الساعة في جميع البيوت المصرية ، وينتظر الجميع لحظة اعتمادها وإعلانها بفارغ الصبر.

 

تنسيق الجامعات 2021.. جامعة حلوان: 29 ألفا و546 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات


تتابع جامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في اداء اختبارات القدرات بكلياتها الرياضية والفنية المتميزة وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالى حيث تستمر اختبارات القدرات حتى يوم 19 اغسطس 2021 .

 

نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال اختبارات القدرات بكلية الإعلام

تفقد الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، لجان اختبارات القدرات بكلية الإعلام، والتى أداها اليوم، الأربعاء، 580 طالبا وطالبة علي فترتين الأولى ضمت 335 طالبا، والثانية 245 طالبا. 

 

لطلاب الدراسات العليا .. كل ما تريد معرفته عن ماجستير المحاسبة

 

يتساءل عدد كبير من طلاب الدراسات العليا ،  عن كل ما يتعلق بـ ماجستير المحاسبة بشكل عام من المواد التى يتم الدراسة فيها ، والشرو ط التى يجب توافرها للالتحاق بها ، والمصروفات المطلوبة وغيرها .

 

خالد عباس لـ التعليم المدمج.. قرارات بالتجديد والتعيين لمديري الوحدات بجامعة بني سويف

 

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عدة قرارات بتجديد التعين والقيام بالأعمال لعدد من أعضاء هيئة التدريس للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حتى 31 يوليو 2022.

 

تنسيق الجامعات 2021: انخفاض مؤشرات الحدود الدنيا يشمل كليات القمة

 

قال الدكتور مصطفى عبد النبي ، رئيس جامعة المنيا ، عضو اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2021/2022، إن توقعات مجلس الوزراء بانخفاض الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة، مقارنة بالأعوام الماضية، من المؤكد أنها سليمة بنسبة 100% .

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. مؤشرات إيجابية عن تنسيق كليات القمة

 

نتيجة الثانوية العامة 2021 بدأت مؤشراتها تظهر رسميا على الساحة لطمأنة طلاب الثانوية العامة 2021 و أولياء امورهم التائهين في بحور الاخبار المغلوطة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها والتي تستهدف زرع البلبلة المستمرة في البيوت المصرية 

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