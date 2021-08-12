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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات.. "طاقة" تسجل 2.9 مليار درهم دخلا صافيا خلال النصف الأول

ارشيفيه
ارشيفيه

 سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة " طاقة " دخلا صافيا بقيمة 2.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021 في حين حققت إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ونتج ذلك بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.

وبلغت أرباح "طاقة" قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليار درهم بزيادة قدرها 19%، والتي تعكس بشكل أساسي ارتفاع الإيرادات والدخل من الشركات الزميلة "تمتلك فيها "طاقة" حصة أقل من 50%" قابلهما جزئيًا ارتفاعًا في النفقات.

وبلغ صافي الدخل "حصة طاقة" 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم تقريباً نتجت بشكل رئيسي عن الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، إلى جانب أن الربع الأول من عام 2020 كان قد تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.0 مليار درهم في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليار درهم مما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.

وعقب موافقة مجلس إدارة "طاقة" على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم "0.55 فلس لكل سهم" وهذه هي الدفعة الثانية من توزيعات الأرباح النقدية الربع السنوية المُخطط لها للسنة المالية 2021 وفقاً لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة" : " إن الأداء المالي القوي لمجموعة "طاقة" خلال النصف الأول من هذا العام، يعكس قوة موقعنا المالي وحجم أعمالنا كشركة مرافق متكاملة تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي وامتلاكها لمجموعة متنوعة من العمليات. وقد أحرزت "طاقة" تقدماً كبيراً في الوفاء بتعهداتها لمساهميها في عام 2021، الأمر الذي أثمر عن توزيعنا لدفعتين نقديتين من الأرباح لهذا العام، وأعدنا تمويل الديون المستحقة بمعدلات فائدة قياسية منخفضة، وأكملنا استعداداتنا لتنفيذ مشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم، وأفصحنا عن استراتيجية النمو للسنوات العشر القادمة، كما وقَّعنا مؤخراً مذكرتي تفاهم بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر".

وأضاف جاسم ثابت أنه في ظل الظروف المواتية للسوق، نواصل تبنينا لسياسة مالية حكيمة مكنتنا من السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المقدمة للشركة خلال هذا الفصل، وزيادة السيولة النقدية المتوفرة. كما نواصل التركيز على تحقيق الكفاءة التشغيلية في شركات وأعمال المرافق لدينا، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس في استراتيجيتنا الهادفة للنمو، لنصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون.

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة اقتصاد الامارات أبوظبي الوطنية للطاقة جاسم حسين ثابت

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