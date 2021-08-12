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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنجاز كبير.. مفتاح لـ "صدى البلد": أكبر شركة عالمية لنقل الآثار تابعت نقل "مركب الشمس"

اللواء عاطف مفتاح
اللواء عاطف مفتاح

قال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروعات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن نجاح تجربة نقل مركب الملك خوفو "مركب الشمس" ، هى رزق من الله عز و جل ، وتم دراستها بشكل علمي وعملي مؤكدا أنه لا مجال فيها للخطأ.


وأكد اللواء عاطف فى تصريح لـ"صدى البلد": "أننا تناولنا سيناريوهات عملية نقل موكب الملك خوفو  "مركب الشمس"،بشكل مختلف وتعاملنا مع جزء معدني في بداية الأمر، وقمنا بعمل التجربة، وتم تحويطة من الأسفل ومن فوق و تم تغليفه و تم السحب".


وتابع المشرف العام على مشروعات المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أنه طالما منهجنا العلم والتخطيط والمتابعة الجيدة في أي مشروعات تنفذ ،لابد أن يكتب له النجاح الكامل.

انتحاريا


وأشار إلى أنه تم اختيار فريق عمل نقل "مركب الشمس"، واصفا إياه بالفريق "الانتحاري" ، لتنفيذ العمل بأدق أداء، إضافة إلى ورش عمل على  مدار الـ 24 ساعة، قائلا: “حتى النوم يكون جسديا و لكن عقولنا تنبض بالتفكير حتى خرجنا بنجاح معجزة نجاح موكب الملك خوفو ليصل من الأهرامات وصولا إلى مقره الجديد بالمتحف المصري الكبير”.


وتابع: "أكبر شركة فى العالم لنقل الآثار يابانية، انتظرت موقفنا من نجاح أو عدم توفيق في نقل "مركب الشمس"، إضافة إلى أكبر دول في العالم تعمل في مصر من بعثات أمريكية وألمانية وفرنسية، أكدوا أنه من المستحيل تنفيذ ذلك المشروع ووصفوه بالمخاطرة .

 

وتابع قائلا: “نفذنا مشروع نقل المركب وخاطرنا مخاطرة محسوبة تماما، وما حققناه من إنجاز وإعجاز أصبح تجربة جديدة تضاف لمصر”.
 

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إنجاز كبير.. مفتاح لـ "صدى البلد": أكبر شركة عالمية لنقل الآثار تابعت نقل "مركب الشمس"

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