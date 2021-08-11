إنجى علي تهنئ نيللي كريم بعقد قرانها .. شاهد

هنأت الإعلامية إنجى علي الفنانة نيللى كريم على عقد قرانها، ونشرت صورة عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وكتبت إنجى علي: “ألف مبروووك ربنا يتمم لك على خير ويسعدك ويفرح قلبك يا أحلى عروسة”.



واحتفلت اليوم الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها عصر اليوم الأربعاء 11 أغسطس على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وكان من المفترض أن يقام حفل حناء نيللي كريم يوم، الأحد، على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ ولكن عقب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء 3 أيام فترة الحداد.