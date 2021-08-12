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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بمعاقبة أصحاب الكيانات التعليمية الوهمية للحفاظ على مستقبل الطلاب

مجلس النواب
مجلس النواب

أيدت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، التحذير البرلمانى الخاص انتشار الكثير من الكيانات الوهمية غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء التنسيق، مما أثار قلق الكثيرين من أولياء الأمور متسائلين من المسئول عن وجود الكيانات الوهمية.

وقالت “الهلالى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يجب على الجميع توخي الحذر من هذه الكيانات الوهمية التى هدفها الربح بدون اى نظر الى مستقبل جيل واعد قادر على رفع اسم مصر الى السماء.

 

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة توقيع عقوبات قاسية على كل من تسول له نفسه ان يقوم باستدراج الطلاب وعلى اصحاب هذه الكيانات الوهمية حتى يكونوا عبره لمن يعتبر للحفاظ على مستقبل الطلاب.

 

تحذير من الكيانات الوهمية

ومن جانبها، حذرت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب من انتشار الكثير من الكيانات الوهمية غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة الفيوم، والتي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، ومع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء التنسيق، مما أثار قلق الكثيرين من أولياء الأمور متسائلين من المسئول عن وجود الكيانات الوهمية.

 

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها صباح اليوم، إن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.

 

وأكدت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن المعاهد والكيانات التابعة لها ولا يوجد من بين هذه المعاهد غير معهد واحد فقط معتمد بمدينة دمو بالفيوم، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الكارثة الكبرى أن هناك بعض هذه الكيانات تقوم بتأجيل الخدمة العسكرية للطلاب رغم عدم حصولها على تصريح من وزارة التعليم العالي، متسألة ما هي الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الكيانات على حق تأجيل الخدمة العسكرية، رغم ضررها الكبير بالمنظومة التعليمية في مصر.

 

وأضافت عبد العظيم أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الإستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، منوهة إلى أن "المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية".

 

وناشدت "عضو مجلس النواب"، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، لعدم التعرض للخداع والنصب من الكيانات الوهمية.

برلمانية مجلس النواب مستقبل الطلاب امتحانات الثانوية العامة مصر الكيانات الوهمية

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