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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يباغت الأهلي ويدرك التعادل

الإسماعيلي يباغت
الإسماعيلي يباغت الأهلي ويدرك التعادل

سجل الإسماعيلي هدف التعادل فى شباك الأهلي، من عمر الشوط الثاني،  فى اللقاء الذي يجمعهما على ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف التعادل للإسماعيلي فى الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسق من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء. 

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعه جيده داخل منطقة الجزاء .

وهدد الأهلي مرمي الإسماعيلي مبكرا، بعد اختراق رائع من أكرم توفيق من الطرف الأيمن، ومن ثم تسديدة بالقدم اليسرى تصدى لها محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح فى الدقيقة 4 .


وتعرض باهر المحمدي للإصابة بعد تدخل قوي من عمرو السولية فى الدقيقة 5 .

هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق أليو ديانج الذي مرر الكرة إلى حسين الشحات، ومن ثم تمريرة طولية إلى محمد شريف الذي استلم الكرة لكن خروج موفق من حارس مرمى الإسماعيلي.

واهدر آجاي هدف محقق بعد تمريرة من أفشة إلى النيجيري يسار منطقة الجزاء ومن ثم خروج من حارس مرمى الإسماعيلي، ليسدد آجاي بجانب القائم الأيمن لمرمى الدراويش فى الدقيقة 19 .

كرة مقوسة رائعة من علي معلول بوجه القدم الخارجي إلى ياسر إبراهيم الذي مررها إلى محمد شريف سددها من لمسة واحدة من يسار منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى بسهولة تامة فى الدقيقة 29 .

وعرض محمد شريف لاعب الأهلي للاصابة في العضلة الخلفية وخرج ودخل بدلا منه والتر بواليا فى الدقيقة 40 .

كرة طولية من أكرم توفيق إلى والتر بواليا، ومن ثم مرت الكرة من حارس مرمى الإسماعيلي يمين منطقة الجزاء لكن تدخل رائع من باهر المحمدي فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 55 ، جاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق علي معلول وصلت إلى حسين الشحات يسار منطقة الجزاء الذي استلم الكرة بطريقة رائعة، ومرر الكرة إلى أفشة سددها لكن مرت أعلى العارضة.

 

وتلقي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي ضربة موجعة بشأن محمود عبدالمنعم “كهربا” بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل مفاجئ وتم استبعاد اللاعب على الفور.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي بعد قليل.

ويلتقي الأهلي بنظيره الإسماعيلي، بعد قليل، على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، من أجل العودة لصدارة الترتيب في ظل الصراع الشرس مع منافسه الزمالك على اللقب.

تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي جاء على النحو التالي :-
حراسة  المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.
البدلاء :-

علي لطفي - محمود وحيد - رامي ربيعة  - حمدي فتحي - صلاح محسن  - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا - محمد هاني.

 

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