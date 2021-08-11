كما أخبر عنها الرسول.. خالد الجندي: الإيمان بالغيبيات ثابت عند المسلمين ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان بالغيبيات يدل على الثقة لدى المؤمن في أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن ما أخبرنا به عن الغيب فهو مصدق عندنا.



وأضاف “الجندي”، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: “نحن ثابتون على الكتاب والسنة، وهذه عقيدة الأشاعرة”، محذرا “أوعى تسمع اللى يقولك سلفيين، ولا جماعات ولهم أمير، أو أعلم أهل الأرض فى الحديث، الإسلام مفهوش الكلام ده”.

وتابع "انجوا بنفسك ليس لنا سوى الله، اوعى تحصر نفسك فى سلفيين او تقول هم دول اللى بيفهموا بس، اللمة كلها لا تجتمع على ضلال، فالأمة كلها رفضتهم".