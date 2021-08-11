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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فياريال يفرض التعادل على تشيلسي في السوبر الأوروبي.. والمباراة تتجه للأشواط الإضافية

فياريال
فياريال

فرض فريق فياريال الإسباني، التعادل على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدف لمثلهما، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي، على فياريال الإسباني، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في كأس السوبر الأوروبي.

هدف تشيلسي سجله المغربي حكيم زياش، في الدقيقة 27، بتسديدة أرضية قوية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كاي هافرتز من الجهة اليمنى.

وحرمت العارضة، الإسباني جيرارد مورينو من تسجيل هدف التعادل لفياريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم البلوز بهدف نظيف.

وتعرض زياش لإصابة قوية، قبل أن يتم استبداله بـ بوليسيتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، استطاع جيرارد مورينو تسجيل هدف التعادل لـ فياريال في الدقيقة 73، بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من ديا، معادلًا النتيجة للفريق الإسباني.

استمرت النتيجة على حالها، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية في كأس السوبر الأوروبي.

تشكيل فياريال

وضم تشكيل فياريال كل من:

في حراسة المرمى: أسينسيو

خط الدفاع: روبن فويث - راؤول ألبيول - باو توريس - بيدرازا

خط الوسط: كابويه - تريجوريس - مورينو

خط الهجوم: بينو - ديا - جيرارد مورينو

تشكيل تشيلسي 

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كيرت زوما - تريفوه شالوباه - أنتوني روديجير

خط الوسط: كالوم هودسون أودوي - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - ماركوس ألونسو

خط الهجوم :حكيم زياش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر.

ويشارك تشيلسي في المباراة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف سجله الألماني كاي هافرتز، فيما يلعب فياريال بصفته بطلًا لبطولة الدروي الأوروبي

تشيلسي حكيم زياش فياريال السوبر الأوروبي كأس السوبر الأوروبي جيرارد مورينو

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