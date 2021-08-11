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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية دار العلوم جامعة القاهرة تنظم ندوة عن حروب الجيل الرابع

عماد داوود، المستشار
عماد داوود، المستشار الاعلامي لكلية دار العلوم

قال عماد داوود، المستشار الاعلامي لكلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن ما يتم ذكره من مصطلحات مثل معركة الوعي وبناء الإنسان وغيرها من المصطلحات تم وضعها من شخصيات عقلانية تقدس وتحترم وطنها التي تعيش فيه وذلك لأن عدم الوعي يؤدي إلى دمار الأوطان من الداخل مثل حرائق الجزائر الآن، وما حدث في معظم الدول العربية من انقسامات داخلية وهدم معظم تلك الدول ،فيجب على الجميع التفكر والتدبر فيما قامت به الدولة المصرية من مشاريع عملاقة وسعي لتطوير العشوائيات والتعليم والصحة وكذلك النظر بعقلانية لما حدث ويحدث في الدول التي تحولت من دول نامية تجذب الجميع للعمل فيها إلى دول تتمنى أن توحد صفوفها مرة أخرى لتبحث عن النمو، جاء ذلك خلال ندوة توعوية بكلية دار العلوم عن حروب الجيل الرابع.

 

واضاف داوود، أن ذلك بسبب حروب الجيل الرابع التي قامت الغرب، بإعدادها حتى قامت الشعوب بالتصدي لما يعمل لصالح بلادها بأنفسها، أما الدولة المصرية ؛بها قيادات واعية والفكرة التي أخذتها الشباب عن بعض الأجهزة فكرة خيالية، تم إعدادها من منظومة الحروب التكنولوجية المذكورة .

 

وأشار داوو، أن النقد الصادق البناء الذي يفيد ولا يضر مطلوب للدرء والحد من الفساد لمساعدة الدولة على النهوض وخطة رئيسها 3030 .

كلية دار العلوم جامعة القاهرة حروب الجيل الرابع معركة الوعي بناء الإنسان

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