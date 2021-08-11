الوادي الجديد في 24 ساعة| نائب المحافظ : توفير أراض لإنشاء 7 مجمعات صناعية بالفرافرة.. المشاركة بحملة الأزهر الدعوية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداثا خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث الـ24 ساعة بالمحافظة والتي جاءت كالآتي:

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد في اجتماع متابعة توفير أراضي مشروعات "حياة كريمة بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، لمتابعة موقف الأراضي المخصصة لمشروعات المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة "، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وأشرف الأنور مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

أشار شعراوى إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، لسرعة توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، وسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بقطع الأراضى اللازمة لذلك وإنهاء كافة التراخيص والإجراءات القانونية.

وأكدت نائب المحافظ خلال الإجتماع عدم وجود أي معوقات في توفير وتخصيص الأراضي اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية علي الفور للإسراع بالخطوات التنفيذية وفق خطة العمل المقررة، لافتةََ إلى الإنتهاء من توفير قطع أراضي لإنشاء ٧ مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصادياَ.

الوادي الجديد تشارك في حملة الأزهر الدعوية

شاركت منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، في الحملة التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعنوان "رؤية الواقع واستشراف المستقبل"، بمناسبة ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور عمر عبدالكريم: مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني بالوادي الجديد، في تصريح صحفي له، اليوم الأربعاء، إن الحملة يجري تنفيذها من خلال اللقاءات المباشرة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، بالإضافة إلى الرسائل المقدمة إلكترونيًا على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي من فيديوهات ورسائل مكتوبة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة التواصل المستمر مع الناس وملامسة قضاياهم اليومية والسعي إلى الاستفادة من المواسم الدينية في كل ما يرتبط بواقع الناس.

وأوضح عبدالكريم، أن إطلاق مثل هذه الحملة التوعوية يأتي انطلاقًا من أن الهجرة النبوية المباركة تمثل أهمية كبرى في التاريخ الإسلامي؛ لافتًا إلى أن الحملة تستهدف التركيز على حب الوطن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع، وضرورة التعاون والإحساس بالآخرين، خاصة وقت الأزمات، وأهمية أن يؤدي كل فرد دوره في المجتمع حتى يزدهر ويستقر، وبيان أن الاتحاد والعمل الجماعي الضمانة الأقوى لعبور كل المحن ومواجهة الصعاب.