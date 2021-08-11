نار في الدوري المصري| تامر أمين: أنا بحب اللاعب دا وبقدّره جدا

علق الإعلامي تامر أمين على ما يحدث في الدوري المصري، قائلاً: "فلفل شطة نار في الدوري المصري".

مشيراً إلى أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري أمس كانت مباراة مثيرة ولم تُحسم غير في الدقائق الأخيرة.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يقدمه على فضائية "النهار"، أن الزمالك فاز أمس بـ 3 نقاط، معقباً: "على الرغم من أني أهلاوي ولكن أنا مبسوط إن اتحسم الماتش وأهدي الـ 3 نقاط للزمالك، لأني بحب " محمد عبد الشافي" لاعب نادي الزمالك".

وتابع الإعلامي تامر أمين قائلاً: "أنا بحب عبد الشافي وبقدره جداً، لأنه لاعب مخلص ، وقضى عمر طويل جداً في الملاعب المصرية"، مضيفاً أن اللاعب "عبد الشافي" مثال للاجتهاد، والعمل في صمت، والاخلاص في العمل، بالإضافة إلى أنه جمع بين الموهبة والأخلاق.

وأردف تامر أمين قائلاً: " اللي يعرف عبد الشافي هيعرف إنه على خلق ومحترم ،وعمره ما بيدخل في مشاكل، لذلك أنا سعيد إن ربنا كافأه أمس".

وقال الإعلامي تامر أمين: "كان بقالنا فترة كبيرة محضرناش دوري بالشكل ده، وأنا سعيد إن المنافسة شديدة".