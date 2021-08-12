أحمد موسى يعلن قرارات مهمة للرئيس السيسي.. الصحة العالمية تكشف خطورة "ماربورج"

تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات المهمة اليوم الأربعاء، خلال الساعات الماضية نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

أحمد موسى يعلن عن قرارات مهمة لـ الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينسى من قدم أى شئ لمصر، ووجه الرئيس اليوم بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان علي الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

الصحة العالمية تكشف مدى خطورة فيروس ماربورج .. فيديو

قلل الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة فيروس ماربورج، مؤكدا أنه لم يسبب خطرا كبيرا على الصحة العامة بالشكل الكبير.



وأضاف الدكتور أمجد الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، أنه ينتشر فيروس ماربورج بأعداد ضئيلة على مستوى العالم وأقرب لـ فيروس إيبولا.





هل ستتأثر مصر بكارثة بيئية الفترة المقبلة؟ ياسمين فؤاد تحسم الأمر

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الجميع بمصر قلق من آثار تغير المناخ ونتابع ما يتم ببعض الدول من كوارث طبيعية.



وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر مستعدة لمواجهة تغير المناخ، موضحة أن الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض تسبب في اشتعال الحرائق.



حتى 19 أغسطس.. التعليم العالي تكشف عن مواعيد الانتهاء من التنسيق واختبارات القدرات.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل في التنسيق واختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة.

وأضاف “عبد الغفار” أن مكتب التنسيق للجامعات سيعلن عن فتح باب التنسيق في موعد واحد، مشيرا إلى أن طلبة الثانوية العامة أمامهم فرصة حتى يوم 19 أغسطس القادم للاختبارات.

شتمني..أحمد زاهر يكشف حقيقة اعتدائه على صحفي في جنازة دلال عبد العزيزكشف الفنان أحمد زاهر، حقيقة اعتدائه على مصور صحفي في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



وقال أحمد زاهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة “ الاولى الفضائية “،:” ابنتي ملك كانت منهارة في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز”.

دا شغلي.. سلمى الشيمي: «أنا حرة ممكن ارتدي من البكيني حتى الفستان»

قالت سلمى الشيمي، عارضة الأزياء، إن تقديمها أول إعلان لها مع الفنان القدير حلمي عبد الباقي كان أمرا جيدا للغاية، خاصة وأنه يعتبر من الفنانين المحترمين، معقبة: "اتبسطت جدًا، وعملي معه إضافة كبيرة لي".

وأضافت “الشيمي”: "عارض الأزياء من حقه أن يرتدي أي شيء من أول البكيني حتى الفستان".

وزير الرياضة يكشف خطة مصر لصناعة بطل أوليمبي .. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خطة مصر المقبلة لصناعة بطل أوليمبي، قائلاً "بنحاول نعمل خطة قوية مستدامة، وبالفعل بدأنا منذ شهر يناير في عام 2019".

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتقية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن التخطيط بدأ لصناعة البطل الأوليمبي منذ عام 2014، لكنها توقفت بعد بطولة "ريو دي جانيرو".





أجريت لها عملية ختان.. تفاصيل إنقاذ طفلة من نزيف حاد في أسوان

كشف محمد زكي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، تفاصيل إنقاذ طفلة أصيبت بنزيف حاد إثر عملية ختان تعرضت لها على يد مسعف .



وقال محمد زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" حالة الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات مستقرة، وهي تعرضت لعملية ختان في المنزل على يد أحد المسعفين، وتم إجراء العلمية في مكان غير مجهز ولا يوجد به تعقيم ".

والد شهيد التوك توك: قتلوا ابني ورموه في المقابر

قال علاء قنديل، والد الطفل محمود شهيد التوكتوك الذي عُثر عليه مقتولا بمنطقة مقابر أطفيح، إن نجله قتل خنقا لسرقة التوك توك الخاص به، لافتَا إلى أن هناك سائق سيارة وجد نجله مخنوقا بالحبل، وملقى في المقابر.

من جانبه، قال “سليمان”، أحد أقارب شهيد التوك توك، خلال تصريحات متلفزة على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إن والد الشهيد قعيد، وأجرى 7 عمليات جراحية خلال آخر 4 سنوات، لذلك قام بشراء توك توك لنجله، لكي يساعده في المعيشة، لافتَا إلى أن محمود يبلغ عمره 11 عامًا.



نيفين جامع: المجمعات الصناعية فرصة حقيقية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المجمعات الصناعية تستهدف المستثمر الصغير وأصحاب المشروعات، لافتة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الهدف المجمعات الصناعية إتاحة أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 و500 جنيه.