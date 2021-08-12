تامر كروان: شعرت بالمسئولية أثناء تأليف موسيقى الاختيار

كشف المؤلف الموسيقي تامر كروان، تفاصيل تأليفه لموسيقى مسلسل الاختيار الذي جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية.

وأضاف تامر كروان في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": " كنت أشعر بالمسؤولية أثناء العمل على تأليف موسيقى مسلسل الاختيار".

وتابع تامر كروان: " مسلسل الاختيار جسد تضحيات شهداء دافعوا عن مصر، وكان من الضروري ان تعبر الموسيقى عن تلك التضحيات والبطولات".

وأكمل تامر كروان :" كان من الضروري أن أؤلف موسيقى تناسب العمل وتترجم بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة “، مضيفا:” حاولت أن أكون حالة شجن بين المتفرج وبين شخصيات العمل الدرامي في الاختيار ".