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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبة بالفيوم تطالب بعقد اجتماع ربع سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضوة مجلس النواب بالفيوم

 

طالبت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بعقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات في ملف الزيادة السكانية، مؤكدةً أن ملف الزيادة السكانية ليس قاصرًا على وزارة بعينها أو مؤسسة أو هيئة، كما يعد المواطن حلقة أساسية في هذه القضية.

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وأشارت دكتورة ميرفت عبد العظيم، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي، وتقلل أيضًا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التي تتم على الأرض، فعلى الرغم من كم المشروعات القومية التي تتم خلال السنوات السبع الأخيرة؛ فإن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود والإنجازات، مما يتطلب متابعة الخطة التي وضعتها الحكومة للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تضافر كل الجهود وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة والتضامن والتعليم والتعليم العالي والشباب والأوقاف، وممثلين من باقي الوزارات؛ للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التي تمت في هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري نصف سنوي على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمنًا قوميًّا ويجب وضع حلول لها .

 

 

 

 

نائبة بالفيوم اجتماع ربع سنوى ملف الزيادة السكانية

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