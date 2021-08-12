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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. اعتصام لأهالي ضحايا انفجار بيروت قبل جلسة البرلمان الحاسمة

أرشيفية لاعتصام رفعت
أرشيفية لاعتصام رفعت فيه صور ضحايا انفجار مرفأ بيروت

اعتصم أهالي ضحايا انفجار بيروت بالقرب من عين التينة وقصر الأونيسكو في بيروت احتجاجا على جلسة مجلس النواب يوم الخميس والتي يفترض أن تبحث استدعاء بعض نواب في قضية انفجار المرفأ.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أنه قد تم الاعتداء على الأهالي بالضرب وبالعصي من قبل مدنيين وشرطة مجلس النواب، كما تم الاعتداء على صحفيين ومصورين.

وطالب تجمع نقابة الصحافة البديلة الذي يضم صحفيين مستقلين بمقاطعة تصاريح النواب خلال الجلسة ومواكبة تحركات الأهالي.

وتعقد الجلسة وسط مقاطعة واسعة من تكتل لبنان القوي التابع للتيار الوطني الحر والجمهورية القوية التابع للقوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب الآخرين.

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ويصر رئيس مجلس النواب على عقد هذه الجلسة بحضور كتلتي حزب الله والمستقبل إضافة إلى كتلة الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب طلال أرسلان وكتل أخرى.

وأعلن الأهالي أنهم سيعطلون الجلسة بأي طريقة منعا لتحويل قضية اتهام النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 ودعا رئيس البرلمان نبيه بري المجلس إلى الانعقاد الخميس، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 من أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور اللبناني.

ورأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن محاولات عرقلة الجلسة "تفضي إلى قناعة بأن البعض لا يريد رفع الحصانات التي لا يمكن أن تُرفع من دون عقد جلسة عامة".

وقال الفرزلي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن الجلسة كانت مخصصة لرفع الحصانات تبعاً لقرار اتهامي مستند للمحقق العدلي"، مضيفًا: "أرسل القاضي البيطار وقبله المحقق العدلي فادي صوان إلى البرلمان بطلب إذن الملاحقة بحق النواب، فعُقدت اجتماعات الهيئة المشتركة التي لا حق لها برفع الحصانة، على أساس تكوين الملف وإعادته للهيئة العامة تبعاً للمادة 91 من النظام الداخلي التي تنص على وجوب أن يرفق الملف بخلاصة عن الأدلة التي تبرر الإجراءات العاجلة".

وكان مجلس النواب رفض طلب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، برفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للاستماع إلى إفاداتهم في القضية أمام النيابة العمومية.

باسيل يرفض والحريري يشارك

من جهة أخرى، رأى رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لأنّه لم يتم التقيّد بالآلية القانونيّة المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية".

وأكّد باسيل في سلسلة تغريدات أنّ "موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ، ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة… ولن نقبل طمس الحقيقة".

وأصدر سعد الحريري بيانًا أعلن فيه مشاركته وكتلته بالجلسة، ودعا إلى إخضاع كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لرفع الحصانة من دون تمييز بين قاض ونائب ووزير وإخضاعهم جميعا لمحكمة واحدة.

وتابع: "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها إما أن يعلق تطبيق مواد من القانون والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".

 

 

 

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