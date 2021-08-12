المرأة والصحة|طريقة تعزز الشعور بالشبع مع كل وجبة.. فوائد التين الشوكي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي..

لفقدان الوزن .. طريقة تعزز الشعور بالشبع مع كل وجبة

في محاولة لإنقاص الوزن ، يتجاهل العديد من الأشخاص وجبات الطعام لتجنب استهلاك السعرات الحرارية ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن تناول نظام غذائي جيد ، فان ذلك يشكل عنصرًا رئيسيًا في رحلة إنقاص الوزن ، فبدلاً من اتباع نظام غذائي ، يجب على المرء أن يمارس التحكم في الكمية ، كما يقول الخبراء.

بدون ادوية.. وداعًا لحب الشباب في الجسم

حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يعاني منها كثيرين، خصوصا أنه لا يظهر فقط على الوجه، بل يمكن أن يظهر في أي مكان من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر، وهذا النوع من حب الشباب يسمى حب الشباب في الجسم.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 12- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 12-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

بعد عقد قران نيللي كريم.. شاهد أجمل إطلالاتها

أثارت الفنانة نيللي كريم انبهار رواد السوشيال ميديا بعد انتشار صور حفل زفافها وعقد قرانها اليوم علي لاعب الاسكواش هشام عاشور بالساحل الشمالي.

أبرزها حماية الكبد.. فوائد مذهلة للتين الشوكي

تظهر بعض الأدلة الأولية أن التين الشوكي يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

وتشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أن مستخلص التين الشوكي قد يقلل من الآثار غير السارة لمخلفات السموم المتراكمة علي الكبد، ربما بسبب آثاره المضادة للالتهابات.