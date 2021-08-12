غرق 3 أشخاص ونجاة 6 آخرين إثر انقلاب تروسيكل بالبحر اليوسفي بأبو قرقاص جنوب المنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا، بينما تواصل قوات الإنقاذ النهري، البحث عن جثث أخرين في تعداد المفقودين، وذلك نتيجة انقلاب تروسيكل كان يستقله عدد من الأشخاص وسقوطه داخل ترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، وقد نجا منهم 6 أشخاص فقط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عددً من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، تم انتشال 3 جثث 3 منهم فيما لايزال البحث عن المفقودين، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثثهم داخل المجري المائي للترعة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وتم انتشال 3 جثث، وجاري البحث عن آخرين مازالوا داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة أسباب وتفاصيل وقوع الحادث.