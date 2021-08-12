أول تعليق من توخيل عقب تتويج تشيلسي بالسوبر الأوروبي

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي إنه خاض مباراة صعبة أمام فياريال، في كأس السوبر الأوروبي مساء أمس الأربعاء.

وحسم تشيلسي مباراة السوبر الأوروبي لصالحه أمام فياريال بركلات الترجيح، بنتيجة 6-5.

وأضاف :" توخيل في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "كان الأمر صعبًا، كنا أقوياء جدًا في أول 30 دقيقة، ثم فقدنا بعض السرعة بعد هدفنا، هدف التعادل الذي سجلوه كان مستحقًا، لقد فقدنا الكثير من الكرات، وخسرنا الكرات السهلة، واستحقوا التعادل، كنا أقوياء للغاية بعد استقبالنا الهدف، حتى الدقيقة 120، استحقينا الفوز في النهاية".

وعندما سُئل عن التحضير لتلك المباراة، أجاب توخيل: "من الناحية الذهنية إنه أمر جيد، ولكن جسديًا إنه أسوأ شيء يمكن أن يحدث، الفوز والبطولة يساعدان على تجدد طاقتنا".

وأوضح: "لقد أفرطنا في استخدام بعض اللاعبين الذين لم يكونوا مستعدين للعب لمدة 120، لدينا المباراة التالية في غضون يومين وهذا لا يساعدنا".