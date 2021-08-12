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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

افتتاح أحد أكبر مراكز التلقيح ضد وباء كوفيد في العاصمة الليبية طرابلس

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” فيديو عن افتتاح أحد أكبر مراكز التلقيح ضد وباء كوفيد في العاصمة الليبية طرابلس.

فتتحت ليبيا واحداً من أكبر مراكز التلقيح ضد كوفيد-19 في البلاد، في وقت تسعى حكومة الوفاق الوطني لإثبات نيّتها تسريع التطعيم وتقليص تأخرها في المعركة ضد كورونا في ظلّ موجة وبائية ثالثة تشهدها البلاد.

أُقيم المركز في المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس وهو مفتوح أمام الجميع بدون موعد، وفق قول الدكتور رواد بهيليل، رئيس وحدة التقصي والاستجابة السريعة في طرابلس والمسؤول عن فريق الفلترة في مركز التطعيم.

وقال الطبيب "نتمنى على الناس أن تُقبل على التطعيم" في هذا المركز وهو من "أكبر مراكز التطعيم" في البلاد حيث سيتمّ تقديم اللقاح في يوم افتتاحه لما بين "2000 إلى 3000 شخص".


في وقت مبكر صباح الأربعاء، كان مئات المواطنين الليبيين والأجانب وكذلك أشخاص في وضع غير قانوني، ينتظرون أمام النوافذ لتسجيل أسمائهم قبل الدخول إلى مركز التلقيح.

 

كوفيد كورونا طرابلس لقاح كورونا اخبار التوك شو

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