الاتحاد السكندري يكشف عدد الإصابات داخل فريق الكرة

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن وصول عدد الإصابات بالفريق إلى 11 إصابة، منهم إصابات طويلة ما يؤثر على الفريق في الفترة الحالية، والتي كان لها تأثير كبير في حرمان الفريق من التأهل للكونفدرالية الموسم الجاري.

ورصد الاتحاد السكندري كافة إصابات الفريق والتي اثرت بشكل كبير علي مسيرته خلال هذا الموسم.

|محمود رزق - كسر بالأنف

|محمد انور - صليبي

|كريم الديب - صليبي

|حسام عاشور - صليبي

|كريم ممدوح - صليبي

|عبدالسميع - صليبي

|رزاق سيسيه - كسر إجهادي بالركبة

|محمد الصباحى - مزق في العضلة الضامة

|خالد الغندور - كسر بالوجه

|مصطفي إبراهيم - كسر بالفك

|محمود شعبان - كسر بالساق