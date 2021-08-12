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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: لا يوجد نادي يدربه إيهاب جلال ويفكر في رحيله

إيهاب جلال
إيهاب جلال

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن مصير إيهاب جلال مع الدراويش عقب تصريحات المدرب بعد تعادل الفريق أمام الأهلي.

وأضاف وحيد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "واجهنا الأهلي بهدف الفوز، وقدمنا مباراة كبيرة، ولن أتحدث عن الأداء التحكيمي، في مباراة الزمالك سنلعب لحساب أنفسنا وليس لحساب أي فريق، نريد أن نبعد الإسماعيلي عن التراشق المتواجد بين أي نادي".

وأردف: "الإسماعيلي لا يعنيه من يفوز ببطولة الدوري، سواء الزمالك أو الأهلي، ونتمنى التوفيق للأفضل، ولا نريد من أي فريق إلقاء اللوم على الإسماعيلي لحصده منه نقطتين أو ثلاثة مثلما يقال حاليًا".

وتابع: "لسنا سعداء بتعادلنا أمام الأهلي، كان هدفنا تحقيق المكسب، وكنا الأهدى أعصابًا ونلعب للمتعة والإمتاع، ويوم السبت ستكون مباراة جميلة يستمتع بها كل عشاق الكرة".


وواصل: "لا يوجد نادي يدربه إيهاب جلال ويفكر في عدم استمراره، اللجنة الفنية وُفقت في التعاقد مع لاعبين مميزين جدًا، ويتبقى فقط الجانب المادي، وهذه أزمة حقيقية تواجه النادي".

وتابع: "إيهاب جلال لكي يجدد تعاقده يريد فريقًا قويًا، وهذا حقه، هو من يختار الصفقات ويحدد مصير الراحلين".

واختتم: "الكلام الذي قاله إيهاب جلال بعد المباراة يتعلق بالجانب المادي، وخلال فترة بسيطة سيتم حل الأمور، وقبل انتهاء الدوري سيكون قد جدد مع الإسماعيلي".

علاء وحيد نادي الإسماعيلي الأهلى الزمالك الدوري المصري الممتاز إيهاب جلال

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