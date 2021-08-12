الجاميكى ناناريعود لتدريبات الاتحاد السكندري بعد غياب 40 يوما

عاد الجاميكي داميون لوي لتدريبات الاتحاد السكندري بعد فتره انقاطع طويله عن الفريق دامت لاكثر من 40 يوما عقب مشاركته مع منتخب بلاده في معسكر أقيم مطلع شهر يونيو وتخلف بعدها عن العودة ازعيم الثغر.



وتأخر وصول نانا عن موعده لقرابه الأسبوعين مما اثر الذعر داخل الاتحاد السكندري.



وقرر الاتحاد السكندري توقيع غرامه ماليه علي داميون لوي ورماريو ويلياميز والاغوندي ايمانيول أكوى بسبب التأخر عن العودة لصفوف الفريق عقب انتهاء الأجندة الدوليه.

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وتنتهي عقود الثلاثي نهاية الموسم الجارى.



ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة وادي دجلة غدا الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري.