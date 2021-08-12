الجمل: جلال فرض أسلوبه على المباراة.. وخروج شريف أثر على الأهلي

أشاد حمزة الجمل نجم النادي الإسماعيلي السابق بأداء لاعبي الدراويش أمام الأهلي بالأمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام ، والتي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

وقال الجمل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق :

إيهاب جلال قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي ، ونجح في فرض أسلوبه طوال المباراة وبشكل خاص في الشوط الثاني ، وأرى أن الإسماعيلي حقق تعادلاً مستحقاً بالأمس .

واختتم الجمل : الأهلي تأثر كثيراً بإصابة محمد شريف واستبداله في نهاية الشوط الأول بوالتر بواليا الذي لم يظهر بالمستوى المطلوب .

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ29 من دوري we المصري على ستاد الإسكندرية، ليخسر صدارة جدول الترتيب.

ورفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرًا عن الزمالك المتصدر بفارق نقطتين.

وأصبح رصيد الإسماعيلي 34 نقطة في المركز الـ12 بجدول الترتيب