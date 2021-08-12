مصر تعلن موعد وصول جرعات جديدة من لقاحات كورونا.. ولبنان يرفع الدعم عن استيراد الوقود.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تعلن عن موعد وصول جرعات من أسترازينيكا وساينوفاك وفايزر

تعيين محمد عبدالله الصباح وزيرا لشؤون الديوان الأميري في الكويت

الكويت: قلقون من تهديد أمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي

بايدن يعلن مساعدات إنسانية لفائدة لبنان بـ100 مليون دولار

السودان يقرر تسليم البشير ورموز نظامه للجنائية الدولية

رئيسي يقدم مرشحيه للحكومة الإيرانية ويسمّي أمير عبداللهيان للخارجية

وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان الاستقرار الاستراتيجي‎

أمريكا: نعمل للتوصل إلى إجماع دولي حول ضرورة التوصل لاتفاق في أفغانستان

وزير الخارجية العراقي: لن نسمح بتحويل البلاد إلى ساحة حرب



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت "الأنباء" أن وزيرة الصحة والسكان المصرية د.هالة زايد قالت إنه من المقرر وصول جرعات من لقاحات أسترازينيكا وساينوفاك وفايزر خلال شهر أغسطس الجاري، مشيرةً إلى أن هناك 29 دولة تعاني من تزايد الاحتياج للأكسجين بسبب تزايد الحالات، الأمر الذي من شأنه خلق عجز في الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة، وأن المنظمة دعمت 117 دولة بمكثفات ومولدات أكسجين.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن مجلس وزراء الكويت أمس الأربعاء موافقته على مشروع مرسوم بتعيين محمد عبدالله المبارك الصباح، وزيرا لشؤون الديوان الأميري.

وذكرت "الوطن" أن مجلس الوزراء الكويتي أعرب عن قلق دولة الكويت البالغ إزاء تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة ببحر العرب.

وأضافت أن الكويت أكدت على ضرورة الالتزام المطلق بكافة الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة بأمن الممرات البحرية.

وأشارت "الجريدة" إلى أن مصرف لبنان أعلن سيقدم خط ائتمان لمستوردي الوقود بسعر السوق، رافعا الدعم عن السلعة التي لم تعد متوفرة. ومن شبه المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.

وقالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن عن تقديم حوالى 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان، في مسعى إلى تخفيف الأزمة الخانقة التي تعانيها البلاد، وسط انقسام سياسي، وفيما تتردى أوضاع المعيشة، يوما بعد الآخر.

وأشارت "الوطن" إلى أن السودان أعلن تسليم المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهم الرئيس السابق عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله إن الحكومة لن تسمح بتحويل البلاد إلى ساحة حرب. وجدد تمسك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبر إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية.

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم مرشحيه للمناصب الوزارية، في لائحة طغت عليها أسماء من التيار المحافظ منها حسين أمير عبداللهيان المرشح لوزارة الخارجية، فيما لم تضم التشكيلة أي امرأة. ومن المتوقع أن يعلن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، اللائحة رسميا السبت، قبل أن يشرع في إجراءات منح أعضائها الثقة لتعيينهم رسميا.

وقالت "الراي" إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره الأمريكي لويد أوستن بحثا خلال اتصال هاتفي،"مشاورات الاستقرار الاستراتيجي، وكذلك القضايا الأمنية الإقليمية والعالمية".

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة تعمل للتوصل إلى إجماع دولي بشأن الحاجة إلى اتفاق سلام في أفغانستان، معتبرة أن جميع المؤشرات تدل على سعي حركة "طالبان" لتحقيق نصر في ساحة المعركة.