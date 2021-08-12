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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمزة الجمل: الإسماعيلي لن يتهاون أمام الزمالك

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي

أكد حمزة الجمل نجم النادي الإسماعيلي أن الفريق لن يتهاون أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العام والمقرر لها السبت المقبل .

وقال الجمل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق: لا صحة لكل ما يتردد حول تهلون الإسماعيلي أمام الزمالك السبت المقبل بسبب احتياج الفريق الأبيض إلى نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المشوار نحو صدارة الدوري ، فالإسماعيلي يلعب كل مبارياته من أجل تحقيق الفوز فقط ، دون النظر إلى مصلحة أندية أخرى .

واختتم الجمل : الإسماعيلي لديه جهاز فني متميز بقيادة إيهاب جلال يلعب من أجل تحسين وضع الدراويش في جدول الدوري العام ، فلا صحة لكل ما يتردد حول تهلون لاعبي الإسماعيلي أمام الزمالك ، فهذه العبارة تتردد دوماً قبل لقاءات الفريقين معاً .

حمزة الجمل النادي الاسماعيلي الزمالك الدوري العام إيهاب جلال

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