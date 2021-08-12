حمزة الجمل: الإسماعيلي لن يتهاون أمام الزمالك

أكد حمزة الجمل نجم النادي الإسماعيلي أن الفريق لن يتهاون أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العام والمقرر لها السبت المقبل .

وقال الجمل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي إسلام صادق: لا صحة لكل ما يتردد حول تهلون الإسماعيلي أمام الزمالك السبت المقبل بسبب احتياج الفريق الأبيض إلى نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المشوار نحو صدارة الدوري ، فالإسماعيلي يلعب كل مبارياته من أجل تحقيق الفوز فقط ، دون النظر إلى مصلحة أندية أخرى .

واختتم الجمل : الإسماعيلي لديه جهاز فني متميز بقيادة إيهاب جلال يلعب من أجل تحسين وضع الدراويش في جدول الدوري العام ، فلا صحة لكل ما يتردد حول تهلون لاعبي الإسماعيلي أمام الزمالك ، فهذه العبارة تتردد دوماً قبل لقاءات الفريقين معاً .