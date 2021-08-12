موجز السوشيال ميديا.. الدوري في الجزيرة.. الأهلي يتصدر تويتر بعد التعادل أمام الإسماعيلي.. ونبيل الحلفاوي: الزمالك دلوقت مالوش حجة

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامة التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين.







الدوري في الجزيرة.. الأهلي يتصدر تويتر بعد التعادل أمام الإسماعيلي





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعد التعادل أمام الإسماعيلي في مباراة امس بالدوري المصري.





أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي



علق احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على تعادل النادي الأهلي امام الإسماعيلي والذي أتاح للزمالك تصدر ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي .









محمد هنيدي يعلق على تخطي الإنس والنمس 17 مليون في أسبوع عرض





علق الفنان محمد هنيدي على تحقيق فيلمه الإنس والنمس 17 مليون جنيه في أول أسبوع من عرضه في السينمات.





بعد تعادل الأهلي.. نبيل الحلفاوي: الزمالك دلوقت مالوش حجة



علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام الإسماعيلي والذي أتاح للزمالك تصدر ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتي.