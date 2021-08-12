أخبار الرياضة.. زياش يدخل التاريخ.. خبير تحكيمي يؤكد أحقية الأهلي لضربة جزاء أمام الإسماعيلي .. ميدو: إلغاء ضربة جزاء الدراويش صحيح.. راموس يستقبل ميسي بهذه الكلمات

نشر موقع صدى البلد ، صباح اليوم، الخميس ، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية أو العالمية، وجاء أبرزها كما يلي:

توج نادي تشيلسي الإنجليزي، بطلاً لكأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه على فياريال الإسباني ، فى المباراة التى انتهى الوقت الأصلي فيها بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم تشيلسي اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية (6-5).

نجح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على الحالات الجدلية بمباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء، وأدارها الدولي محمد الحنفي.

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي إنه خاض مباراة صعبة أمام فياريال، في كأس السوبر الأوروبي مساء أمس الأربعاء.

حسم احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، الجدل حول ضربة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم محمد الحنفي للإسماعيلي أمام الأهلي .

رحب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، بزميله الجديد في الفريق الباريسي وغريمه السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.