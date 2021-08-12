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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. زياش يدخل التاريخ.. خبير تحكيمي يؤكد أحقية الأهلي لضربة جزاء أمام الإسماعيلي .. ميدو: إلغاء ضربة جزاء الدراويش صحيح.. راموس يستقبل ميسي بهذه الكلمات

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد ، صباح اليوم، الخميس ، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الأفريقية  أو العالمية، وجاء أبرزها كما يلي:

تقرير.. 7 أرقام من فوز تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي أمام فياريال

توج نادي تشيلسي الإنجليزي، بطلاً لكأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه على فياريال الإسباني ، فى المباراة التى انتهى  الوقت الأصلي فيها بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن يحسم تشيلسي اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية (6-5).

حكيم زياش يحفر اسمه بحروف من ذهب مع تشيلسي فى تاريخ السوبر الأوروبي

نجح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

خبير تحكيمي: الأهلي استحق ضربة جزاء أمام الإسماعيلي لـ جونيور آجاي

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على الحالات الجدلية بمباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء، وأدارها الدولي محمد الحنفي.

أول تعليق من توخيل عقب تتويج تشيلسي بالسوبر الأوروبي

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي إنه خاض مباراة صعبة أمام فياريال، في كأس السوبر الأوروبي مساء أمس الأربعاء.

بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي.. ميدو: إلغاء ركلة الجزاء صحيح 100% ..فيديو

حسم احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، الجدل حول ضربة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم محمد الحنفي للإسماعيلي أمام الأهلي .

غريمان بالأمس صديقا اليوم.. كيف استقبل راموس زميله ميسي في باريس

رحب سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، بزميله الجديد في الفريق الباريسي وغريمه السابق في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي فياريال الأهلى توخيل مباراة الأهلي والإسماعيل راموس ميسي

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أخبار الرياضة.. زياش يدخل التاريخ.. خبير تحكيمي يؤكد أحقية الأهلي لضربة جزاء أمام الإسماعيلي .. ميدو: إلغاء ضربة جزاء الدراويش صحيح.. راموس يستقبل ميسي بهذه الكلمات

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