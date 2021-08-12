حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 91 حالة كورونا.. المندوه: انتخابات الزمالك فى موعدها.. إيهاب جلال: نلعب على الفوز وما يقال كلام فارغ

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 91 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و9 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 112 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233517 حتى اليوم.



لبنان يتمزق.. رفع الدعم عن المحروقات يضع الشعب في مأزق| خاص

يعيش لبنان أياما ثقالا و فترة حرجة أتت على الأخضر واليابس، وبات البلد العربي الذي يعتبره الجميع قبلة الشرق وروحه التي لا تكف عن المرح مهلهلا، مشرذما يسير بخطى سريعة نحو الانهيار والضياع.



رفع الدعم عن أسعار المحروقات في لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي،امس الأربعاء، رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، ومن المقرر استيرادها بداية من غد الخميس.



بسبب التغير المناخي.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في اليونان

اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية في ظل جبهة نيران لحوالي 10 كيلومترات بالقرب من بلدية جورتينيا.

ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل بالبحر اليوسفي إلى 7 أشخاص بأبوقرقاص جنوب المنيا

ارتفع عدد ضحايا سقوط تروسيكل بالبحر اليوسفي بأبوقرقاص جنوب المنيا والذي كان يستقله عدد من الأشخاص إلى 7 أشخاص مصرعهم غرقا، أمام قرية كفر لبس التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا فيما نجا 6 أشخاص آخرين من الغرق تم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



أكبر امرأة تنجب.. ممثلة مكسيكية حامل في الـ69 من عمرها والأب 29 عاما

تمتلئ حياة المشاهير حول العالم بقصص شيقة منها ما يكون ملهما واخر مثيرا للجدل، مثلما أعلنت الممثلة المكسيكية مؤخرا عن حملها من شاب لم يصل من العمر الى نصف سنها.



خبير تحكيمي: الأهلي استحق ضربة جزاء أمام الإسماعيلي لـ جونيور آجاي

علق أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، على الحالات الجدلية بمباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت مساء الأربعاء، وأدارها الدولي محمد الحنفي.

المندوه: انتخابات إدارة الزمالك في هذا الموعد.. وهدفنا تسليمها إلى مجلس منتخب

قال حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إن انتخابات مجلس الإدارة ستقام في نوفمبر المقبل.

إيهاب جلال: سنلعب للفوز على الزمالك وما يقال كلام فارغ

قال إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إن فريقه سيلعب من أجل الفوز في مبارياته المقبلة وأولها أمام الزمالك السبت المقبل.

بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي.. ميدو: إلغاء ركلة الجزاء صحيح 100% ..فيديو

حسم احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، الجدل حول ضربة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم محمد الحنفي للإسماعيلي أمام الأهلي .

