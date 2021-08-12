التعليم: انتهاء أعمال استقبال طلبات تظلمات الدبلومات الفنية 2021 اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال استقبال طلبات تظلمات الدبلومات الفنية 2021 وطلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021 تنتهي رسميا اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، يوم الخميس الموافق 2021/7/29 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/12.

ضوابط تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021

يبدأ تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2021 في اليوم التالي لـ اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 لمدة 15 يوما للدور الاور و 7 أيام للدور الثاني

تبدأ عمليات اطلاع طالب الدبلومات الفنية على كراسة اجابته في المادة المتظلم بشأنها في الدور الأول اعتبارا من اليوم الخميس 29 يوليو 2021 حتى يوم الخميس 12 أغسطس 2021

يتم سداد رسم تظلمات الدبلومات الفنية وقدره 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال : هيئة البريد او شركة فوري بكود 66616

يقوم طالب الدبلومات الفنية بسداد رسوم التظلم بمعلومية الاسم والرقم القومي وبالنسبة للوافدين بمعلومية الاسم وكود الطالب

في حالة استحقاق طالب الدبلومات الفنية لاسترداد رسوم الاطلاع في احدى المواد المتظلم بشأنها يتم استخراج إيصال الاسترداد باسم الطالب

طلاب الدبلومات الفنية قاطني المحافظات البعيدة والنائية عن المحافظة الكائن بها مقر لجنة النظام والمراقبة، يراعة استيفاء جميع إجراءات الاطلاع في نفس التقدم بالطلب بعد سداد الرسوم

يتم الاطلاع على أوراق طلاب الدبلومات الفنية المتظلمين بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2021 جاءت على النحو التالى:

مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.





مدارس التعليم والتدريب المزدوج

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

مدارس الإعداد المهنى

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 %.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %.