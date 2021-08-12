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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع درجة الحرارة .. ننشر أسباب زيادة أسعار البيض| تفاصيل

صدى البلد

قال عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية أن  أسباب عدم انخفاض أسعار طبق بيض المائدة عن ٤٥ جنيها للأبيض، و٤٧ جنيها للأحمر رغم الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد هي  استمرار مستويات أسعار الأعلاف الداجني فوق ٨ آلاف جنيها للطن، وفتح المصايف والشواطئ، ونمو حجم  تصدير بيض المائدة للدول العربية المجاورة، علاوة على إحجام صغار المربين إدخال دورات جديدة من كتكوت البياض طوال الفترة السابقة (استقرار عرض البيض)مقابل نمو الطلب عليه.


وتابع عربي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد “ قائلا :” ان ارتفاع حرارة الجو تعنى زيادة تكلفة المنتج في المزارع نتيجة كلفة التهوية، وارتفاع النافق، والتالف من إنتاج المزارع من بيض المائدة، مؤكدا على حقيقة أنه في السوق الحرة يتحكم في  تسعير أي منتج او سلعة " التكلفة " وحدها دون غيرها.

 وشدد على  أنه لا مجال لاحتكار التاجر، أو فرصة لاستغلال أي منتج علما أن انخفاض أسعار بيض المائدة  سواء في الجملة، والقطاعي يستلزم إعادة النظر في تكاليف الإنتاج خصوصا أن تحديد "سعر" بيض المائدة يتحدد في البورصة.


وأشار رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية إلى أنه نتيجة استمرار  ارتفاع أسعار البيض طوال الأسابيع الماضية لجأ جانب من المستهلكين إلى بيض المائدة" المكسور" لتلبية الاحتياجات الأسرية الملحة الذى يتداول لدى المحال بين ٢٥ إلى ٣٠ جنيها الطبق خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية عندها.

وتابع عربي قائلا:" إن أسعار البيض البلدي المزارع تتراوح بين ٤٨و٤٩ جنيها الطبق ،مقابل البيض البلدى الفلاحى بين ٥٠ إلى ٥٥ جنيها طبق البيض عدد ٣٠ بيضة.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي إنتاج المزارع " ٤٨ ألف مزرعة"  السنوى وصل ١٢مليار بيضة .

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