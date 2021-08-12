لا نعطي سنتا واحدا.. ألمانيا تتعهد بوقف دعمها لأفغانستان في هذه الحالة

أعلنت ألمانيا عن وقفها لأي مساعدات لأفغانستان، في حال استيلاء حركة طالبان على البلاد والسيطرة وتنفيذ برامجها.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، في تصريحات لقناة "ZDF"، إن ألمانيا لن تقدم أي دعم مالي لأفغانستان إذا استولت طالبان على السلطة في البلاد.

وأضاف ماس: "نقدم 430 مليون يورو (505 ملايين دولار) كل عام ولن نعطي سنتا أخرى إذا سيطرت طالبان على البلاد ونفذت برامجها".

كما أعلنت ألمانيا، عن بدء إصدار تأشيرات إقامة لآلاف الأفغان الذين عملوا مع قوات برلين.

يأتي القرار في الوقت الذي تحقق فيه طالبان مكاسب ضخمة بالأراضي الأفغانية بعد تشديد الهجمات، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت حركة طالبان الأفغانية سيطرت اليوم، الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية، التي تقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة كابول.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب محلي أن طالبان تسيطر على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا (95 ميلا) من العاصمة الأفغانية كابول؛ وبذلك فهي المدينة العاشرة التي تسقط في أيدي المتمردين خلال أسبوع.

وتقع غزنة على طول الطريق السريع الرئيسي بين كابول وقندهار، وهي تعمل فعليًا كبوابة بين العاصمة ومعاقل المسلحين في الجنوب.

وتصاعد الصراع الأفغاني بشكل كبير منذ مايو، عندما بدأت القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة من الانسحاب الذي كان من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق من هذا الشهر بعد احتلال دام 20 عامًا.

ومن المرجح أن يؤدي فقدان غزنة إلى زيادة الضغط على القوات الجوية الأفغانية المنهكة بالفعل، واللازمة لتعزيز قوات الأمن المنتشرة في أفغانستان.